Анна Вінтур йде з посади головної редакторки американського Vogue

Після 37 років на чолі видання.

Легендарна журналістка та законодавиця моди Анна Вінтур, яка стала прототипом головної героїні роману та фільму "Диявол носить Прада", оголосила про завершення роботи на посаді головної редакторки американського глянцю "Vogue".

Як пише The Guardian, 75-річна британка таким чином завершить етап своєї кар'єри, який тривав аж 37 років, приніс їй світову славу та титул дами Ордену Британської імперії.

Вінтур не йде на пенсію: цьогоріч її було призначено головним контент-менеджером усього видавницького дому Conde Nast, тож фактично вона відповідає не лише за американський Vogue, але й за всі інші версії журналу разом з іншими популярними виданнями - Vanity Fair, GQ, Wired тощо. Майбутній головний редактор Vogue буде підзвітний саме своїй попередниці.