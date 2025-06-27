Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Рада прийняла в цілому законопроєкт про запровадження інституту множинного громадянства в Україні
Рада прийняла в цілому законопроєкт про запровадження інституту множинного громадянства в Україні
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
"Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Ексклюзив "Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Ексклюзив Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
ГоловнаСвіт

Анна Вінтур йде з посади головної редакторки американського Vogue

Після 37 років на чолі видання.

Анна Вінтур йде з посади головної редакторки американського Vogue
Анна Вінтур
Фото: EPA/UPG

Легендарна журналістка та законодавиця моди Анна Вінтур, яка стала прототипом головної героїні роману та фільму "Диявол носить Прада", оголосила про завершення роботи на посаді головної редакторки американського глянцю "Vogue".

Як пише The Guardian, 75-річна британка таким чином завершить етап своєї кар'єри, який тривав аж 37 років, приніс їй світову славу та титул дами Ордену Британської імперії. 

Вінтур не йде на пенсію: цьогоріч її було призначено головним контент-менеджером усього видавницького дому Conde Nast, тож фактично вона відповідає не лише за американський Vogue, але й за всі інші версії журналу разом з іншими популярними виданнями - Vanity Fair, GQ, Wired тощо. Майбутній головний редактор Vogue буде підзвітний саме своїй попередниці. 

 
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies