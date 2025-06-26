США мають озброїти Україну до зубів, щоб уникнути прямої участі у війні, - духовний радник Трампа

Духовний радник президента США Дональда Трампа, пастор Марк Бернс вважає, що Штати мають продовжувати допомагати Україні з озброєнням.

Про це він розповів в інтерв'ю Укрінформу.

"Це послання, яке Господь дав мені, щоби я доніс до всіх цих людей (у залі під час промови, – ред.), щоби коли вони вийшли, то поговорили зі своїми конгресменами й сенаторами. Вони мають зрозуміти, що підтримка України – це і є Америка передусім, і ось чому. Погоджуємося ми чи ні, але зараз ми є членами НАТО. Сполучені Штати є членом Альянсу. Стаття п’ята каже: якщо союзник зазнає нападу, то ми, інші члени, зобов’язані йому надати підтримку, включно з американськими військовими та зброєю", - пояснив Бернс.

Він наголосив, що всі розвідки попереджають, що Путін не збирається зупинятися в Україні. Він уже окупував частину Грузії ідав зрозуміти, що якщо захопить Україну, то зробить це і з Молдовою.

"Якщо це станеться, ми будемо змушені – згідно з П’ятою статтею – надати більше, ніж просто зброю. Ми посилатимемо американських хлопців туди. Тож наша мета як патріотів America First – заявити, що ми не хочемо, аби американці воювали у війнах інших народів. Спосіб запобігти цьому полягає у тому, аби забезпечити український народ усім необхідним у плані зброї – озброїти його до зубів, поставляти йому більше систем", - наголосив пастор.

Він також нагадав, що президент США схвалив постачання зброї українцям на суму понад $300 мільйонів.

"Я знаю, що метою президента є припинення вбивств, які відбуваються в Україні. І я можу сказати вам з перших вуст, а не з якоїсь прочитаної новини, що він прагне покласти цьому край. Однак я також хочу підбадьорити український народ. Будь ласка, поділіться цим посланням з нашими братами й сестрами – я дуже радий і маю впевненість, що ми ухвалимо цей закон (про санкції, - ред.). Ми маємо дедалі більше підтримки республіканців для введення вторинних санкцій проти Росії, які суттєво підірвуть її економіку. Вона, як ми знаємо, вже зараз потерпає. Але ми хочемо позбавити РФ можливості продовжувати війну та посадити її за стіл переговорів", - наголосив Бернс.

Напередодні Трамп заявив, що США розглянуть можливість надання Україні більшої кількості ракет до ЗРК Patriot.