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США офіційно оголосили про новий пакет допомоги для України

Київ отримає зброю та обладнання на 300 млн доларів.

США офіційно оголосили про новий пакет допомоги для України
радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван
Фото: ЕРА/UPG

Сполучені Штати Америки оголосили про виділення нового пакету допомоги Україні після тривалої перерви і в той час, коли відбувається блокування відповідного законопроєкту в Конгресі.

Відповідну заяву зробив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні від імені президента Байдена я оголошую про пакет екстреної безпекової допомоги Україні зі зброєю та обладнанням вартістю 300 мільйонів доларів", – сказав Салліван.

За словами радника американського президента, кошти з'явилися через "непередбачувану економію" в уже укладених Пентагоном контрактах на заміщення переданої Україні зброї.

До пакету увійдуть велика кількість артилерійських боєприпасів і снарядів GLMRS для систем HIMARS. "Це допомога, якої Україна відчайдушно потребує для того, щоб тримати оборону від російських атак", – наголосив Салліван.

Яка ситуація з допомогою США для України 

  • 13 лютого цього року Сенат США підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.
  • Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт. Однак наступного дня після схвалення сенатом спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що представники документ не ухвалять.
  • Пізніше Джонсон повідомив, що Палата представників повернеться до питання допомоги Україні, після вирішення питання фінансування американського уряду. Палата представників підтримала законопроєкт, який визначає фінансування для чверті урядових відомств до вересня.
  • Натомість республіканці у Палаті представників Конгресу США розробляють власний пакет допомоги для України, який передбачає надання Києву кредитів.
  • Тим часом Білий дім оприлюднив проєкт бюджету Сполучених Штатів на 2025 фіскальний рік, який розпочнеться у жовтні. За повідомленням Держдепартаменту, документ передбачає майже півмільярда доларів допомоги для України.
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