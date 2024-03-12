США офіційно оголосили про новий пакет допомоги для України

Сполучені Штати Америки оголосили про виділення нового пакету допомоги Україні після тривалої перерви і в той час, коли відбувається блокування відповідного законопроєкту в Конгресі.

Відповідну заяву зробив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні від імені президента Байдена я оголошую про пакет екстреної безпекової допомоги Україні зі зброєю та обладнанням вартістю 300 мільйонів доларів", – сказав Салліван.

За словами радника американського президента, кошти з'явилися через "непередбачувану економію" в уже укладених Пентагоном контрактах на заміщення переданої Україні зброї.

До пакету увійдуть велика кількість артилерійських боєприпасів і снарядів GLMRS для систем HIMARS. "Це допомога, якої Україна відчайдушно потребує для того, щоб тримати оборону від російських атак", – наголосив Салліван.

Яка ситуація з допомогою США для України