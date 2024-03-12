Москва викликала посла Швейцарії через рішення про передачу Україні заморожених активів РФ

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Швейцарії через схвалення Федеральними зборами Швейцарії передання заморожених російських активів на фінансування репарацій Україні.
Про це пише The Guardian.
Росія викликала Крістіну Марті, протестуючи проти рішень, які дозволили швейцарському уряду працювати над “створенням механізму репарацій у міжнародному праві для країни, яка піддалася незаконному нападу”.
“Будь-яке посягання на російську державну власність під виглядом будь-якого надуманого “репаративного механізму” було б нічим іншим, як крадіжкою на державному рівні”, − заявили росіяни.
У міністерстві заявили, що Росія помститься, якщо швейцарський план буде реалізовано.
- За рішення про передачу російських активів Києву проголосували Рада кантонів і Національна рада Швейцарії (верхня і нижня палати парламенту). Мова йде про репараційні виплати для Києва коштом заморожених у Швейцарії активів російського Центробанку.
- Тепер уряд має вивчити структуру можливого механізму відшкодування матеріальних збитків, щоб на законній підставі передавати заморожені державні кошти агресора державі, яка зазнала агресії.
- Минулого року Швейцарія заявила, що заморозила фінансові активи росіян на суму приблизно 7,7 мільярда швейцарських франків ($8,81 мільярда) у межах санкцій проти Москви за вторгнення в Україну.