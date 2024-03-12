Міністри фінансів ЄС підтримують другий термін Георгієвої на посаді очільниці МВФ

Міністри фінансів країн Європейського Союзу підтримали болгарську економістку Крісталіну Георгієву на другий термін на посаді глави Міжнародного валютного фонду.

Про це заявив міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем, пише Reuters.

Підтримка була одностайною, сказав він журналістам у Брюсселі сьогодні.

“Минулої п’ятниці Крісталіна Георгієва висловила готовність фактично очолювати МВФ на другий термін, якщо вона матиме достатню підтримку серед членів. Сьогодні я дуже радий оголосити, що всі європейські країни-члени фактично висловили таку підтримку”, − заявив він.

Нинішній п'ятирічний термін повноважень Георгієвої закінчується у вересні.

Раніше підтримку висловили керівники фінансів двох найбільших економік блоку − Німеччини та Франції. Водночас підтримка Георгієвої з боку США, найбільшого члена фонду з правом голосу, похитнулася після звинувачень у 2021 році в тому, що вона неправомірно вплинула на рейтинг Світового банку щодо ділового клімату Китаю.

Зазначимо, сама Георгієва офіційно не озвучила свої наміри після закінчення терміну. Загалом жодних кандидатів на посаду голови Фонду публічно не оголосили.