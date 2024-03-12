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Міністри фінансів ЄС підтримують другий термін Георгієвої на посаді очільниці МВФ

Підтримка є одностайною, заявив очільник фінміністерства Бельгії Вінсент Ван Петегем.

Міністри фінансів ЄС підтримують другий термін Георгієвої на посаді очільниці МВФ
Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва
Фото: EPA/UPG

Міністри фінансів країн Європейського Союзу підтримали болгарську економістку Крісталіну Георгієву на другий термін на посаді глави Міжнародного валютного фонду.

Про це заявив міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем, пише Reuters.

Підтримка була одностайною, сказав він журналістам у Брюсселі сьогодні.

“Минулої п’ятниці Крісталіна Георгієва висловила готовність фактично очолювати МВФ на другий термін, якщо вона матиме достатню підтримку серед членів. Сьогодні я дуже радий оголосити, що всі європейські країни-члени фактично висловили таку підтримку”, − заявив він.

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Нинішній п'ятирічний термін повноважень Георгієвої закінчується у вересні. 

Раніше підтримку висловили керівники фінансів двох найбільших економік блоку − Німеччини та Франції. Водночас підтримка Георгієвої з боку США, найбільшого члена фонду з правом голосу, похитнулася після звинувачень у 2021 році в тому, що вона неправомірно вплинула на рейтинг Світового банку щодо ділового клімату Китаю.

Зазначимо, сама Георгієва офіційно не озвучила свої наміри після закінчення терміну. Загалом жодних кандидатів на посаду голови Фонду публічно не оголосили.

  • Директор-розпорядник МВФ офіційно призначається виконавчою радою установи, яка складається з 24 осіб, обраних країнами-членами ЄС. Європейці традиційно обирають голову МВФ, а США вирішують, хто очолюватиме Світовий банк. Обидві установи розташовані у Вашингтоні.
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