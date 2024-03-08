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Крісталіна Георгієва хоче вдруге очолити Міжнародний валютний фонд, − Bloomberg

Для цього їй потрібна підтримка Німеччини, Франції та США.

Крісталіна Георгієва хоче вдруге очолити Міжнародний валютний фонд, − Bloomberg
Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва
Фото: EPA/UPG

Крісталіна Георгієва хоче вдруге очолити Міжнародний валютний фонд та готова отримати достатню підтримку для цього, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Для успіху економістка з Болгарії, термін повноважень якої розпочався у 2019 році й триватиме до кінця вересня, потребує, зокрема, схвалення Німеччини, Франції та США.

Відповідно домовленостей зі США після Другої світової війни, керівником вашингтонського фонду завжди був європеєць, обраний європейськими націями. Американці, зі свого боку, обирають президента Світового банку.

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Про нового голову МФВ говорили на зустрічі міністрів фінансів “Групи двадцяти” минулого тижня в Бразилії. Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що Георгієва робить “чудову роботу” і що його країна підтримає її, якщо вона захоче залишитися ще на один п’ятирічний термін.

Німецький чиновник з верхівки повідомив виданню, що міністр фінансів Крістіан Лінднер з розумінням ставиться до перепризначення Георгієвої.

Водночас підтримка Георгієвої з боку США, найбільшого члена фонду з правом голосу, похитнулася після звинувачень у 2021 році в тому, що вона неправомірно вплинула на рейтинг Світового банку щодо ділового клімату Китаю.

Зазначимо, сама Георгієва офіційно не озвучила свої наміри після закінчення терміну. Загалом жодних кандидатів на посаду голови Фонду публічно не оголосили.

МВФ і його дочірня установа, Світовий банк, виникли після Другої світової війни як ключові частини очолюваного США порядку, зосередженого на допомозі країнам у відновленні після фінансової кризи та наданні позик для проєктів розвитку.

  • Торік Георгієва заявила, що розв’язана Росією війна проти України має трагічні наслідки для всієї глобальної економіки, оскільки створює вкрай негативні меседжі для взаємодії і має конкретний вплив на безпеку постачання товарів.
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