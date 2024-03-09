Під час атаки міг постраждати Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва.

У місті Таганрог (Ростовська область, РФ) уночі 9 березня пролунала серія вибухів, у міноборони РФ заявили про масовану атаку дронів.

Про це пишуть місцеві ТГ-канали.

Відомо, що атака тривала понад годину. За словами губернатора Ростовської області Голубєва, атака була масована і начебто сили російсько ППО відбили її.

Місцеві жителі чули не менше п'яти вибухів. Очевидці вказують, що безпілотники летіли з боку моря.

За інформацією місцевих ТГ-каналів, під час атаки міг постраждати Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва.

У міноборони РФ повідомили, що вночі над російськими регіонами нібито було 47 дронів: 1 над Бєлгородською областю, 2 – над Курською, 3 – над Волгоградською та 41 – над Ростовською областями.