Теща Ріші Сунака увійшла до складу парламенту Індії

Судха Мурті потрапила до вищої палати за президентською квотою на шість років.

У прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака тепер є власне лобі у парламенті Індії: мати його дружини Судха Мурті увійшла до складу верхньої палати.

Як повідомляє BBC, більшість складу індійського парламенту формується внаслідок виборів, проте 12 людей потрапляють туди за квотою президента на шестирічний термін. Зазвичай це ті громадяни, що зробили значний внесок у розвиток держави. Теща британського прем'єра потрапила до числа тих, хто був удостоєний цієї честі.

Судха Мурті є відомим педагогом, письменницею та філантропкою. Вона одружена зі співзасновником великої корпорації з виробництва програмного забезпечення Infosys Нараяною Мурті і керує благодійним фондом компанії. Їхня дочка Акшата у 2009 році одружилася з Ріші Сунаком, який через 13 років став очільником британського уряду.