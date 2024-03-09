Німеччина поставила ультиматум "Роснафті" щодо заводу біля Берліна

Міністерство економіки вимагає, щоб упродовж шести місяців російська компанія знайшла покупця для підприємства, інакше втратить його без компенсації.

Уряд Німеччини визначився із долею нафтопереробного заводу у місті Шведт поблизу польського кордону. Підприємство, яке належить компанії "Роснафта", упродовж наступних шести місяців має бути продане або буде конфісковане у росіян без компенсації.

Як розповідає Deutsche Welle, міністерство економіки Німеччини відкинуло варіант, за якого "Роснафта" могла знайти для заводу тимчасового власника з правом у майбутньому повернути контрольну частку акцій. В уряді хочуть, щоб компанія пішла з німецького ринку остаточно.

"Варіант експропріації лежить на столі. Нам потрібно знайти остаточне рішення. Нехай тепер російська сторона за пів року знайде покупця", - прокоментував ситуацію державний секретар міністерства економіки Міхаель Келлнер.