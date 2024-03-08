Президент Володимир Зеленський прибув до Стамбула, щоб зустрітися Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляють турецькі ЗМІ.

Літак з українською делегацією приземлився в аеропорту імені Ататюрка. Зеленського супроводжує міністр оборони Рустем Умєров.

У межах візиту відбудеться зустріч Зеленського з президентом Ердоганом. Очікується, що за підсумками переговорів буде підписано спільну заяву.