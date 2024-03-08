Президент Володимир Зеленський прибув до Стамбула, щоб зустрітися Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про це повідомляють турецькі ЗМІ.
Літак з українською делегацією приземлився в аеропорту імені Ататюрка. Зеленського супроводжує міністр оборони Рустем Умєров.
У межах візиту відбудеться зустріч Зеленського з президентом Ердоганом. Очікується, що за підсумками переговорів буде підписано спільну заяву.
- Інформацію про підготовку візиту українського президента спершу повідомила турецька сторона.
- 25 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом не планує зустрічі з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Однак він сказав, що з Анкарою триває робота щодо звільнення полонених, зокрема мешканців Криму.
- У січні медіа писали про підготовку візиту до Туреччини російського президента РФ та президента Ірану. Однак поїздка Путіна так і не відбулася, а от іранський президент приїхав.
- Анкара під час повномасштабного вторгнення намагається балансувати між підтримкою України та продовженням зв'язків із Росією. Туреччина допомагає в питаннях звільнення полонених, продовольчої безпеки та постачанням безпілотників Bayraktar. Але водночас країна не впроваджувала антиросійських санкцій, хоча, за даними Bloomberg, нарешті почала частково їх дотримуватися. Ердоган також неодноразово пропонував свою допомогу для мирних переговорів між Україною із Росією, а в березні 2022 Туреччина приймала українську і російську делегації – тоді перемовини між країнами ще тривали.