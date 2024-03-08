Зеленський вважає, що Казахстан, Молдова і країни Балтії – під загрозою військового наступу РФ

Президент нагадав, що російський план проти влади в Молдові вдалося зірвати.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що під загрозою російського військового вторгнення є Молдова, країни Балтії і Казахстан. Про це він сказав у інтерв'ю Бруно Веспі.

Щодо Молдови у Росії вже був план нападу. Його вдалося зірвати, зокрема завдяки зусиллям української розвідки, яка зібрала і передала дані молдовській стороні.

Молдова підготувала і не дала росіянам можливості зробити швидкий заколот проти влади.

Зеленський вважає, що зараз військовий наступ на Молдову може бути однією з цілей РФ.

"Я вважаю, що в небезпеці знаходиться Молдова, країни Балтії, а також Казахстан", – сказав він.