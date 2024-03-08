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​Окупанти прицільно обстріляли українських рятувальників на Харківщині

Співробітники ДСНС поверталися з ліквідації пожежі, яку спричинив російський обстріл.

​Окупанти прицільно обстріляли українських рятувальників на Харківщині
Пошкоджений спецавтомобіль рятувальників Харківщини
Фото: скриншот

На Харківщині рятувальники зазнали прицільної атаки російським дроном.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Співробітники ДСНС Вовчанська поверталися з ліквідації пожежі, яку спричинив ворожий обстріл. У це час рашисти скинули на боєприпас із повітря.

На щастя, особовий склад не постраждав. Від удару була пошкоджена пожежна автоцистерна.

  • У ніч на 7 березня російська армія атакувала безпілотниками навчальний полігон ДСНС на Харківщині. Руйнувань зазнала одноповерхова адміністративна будівля одного з навчальних закладів. Також горіли конструктивні елементи перекриття та даху цієї споруди.
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