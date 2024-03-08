На Харківщині рятувальники зазнали прицільної атаки російським дроном.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Співробітники ДСНС Вовчанська поверталися з ліквідації пожежі, яку спричинив ворожий обстріл. У це час рашисти скинули на боєприпас із повітря.

На щастя, особовий склад не постраждав. Від удару була пошкоджена пожежна автоцистерна.