На Харківщині рятувальники зазнали прицільної атаки російським дроном.
Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Співробітники ДСНС Вовчанська поверталися з ліквідації пожежі, яку спричинив ворожий обстріл. У це час рашисти скинули на боєприпас із повітря.
На щастя, особовий склад не постраждав. Від удару була пошкоджена пожежна автоцистерна.
- У ніч на 7 березня російська армія атакувала безпілотниками навчальний полігон ДСНС на Харківщині. Руйнувань зазнала одноповерхова адміністративна будівля одного з навчальних закладів. Також горіли конструктивні елементи перекриття та даху цієї споруди.