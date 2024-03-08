Також військовий розповів, що його намагалися притягнути до відповідальності, нібито, за самовільне залишення частини, поки він був у лікарні.

Після того, як Антон Шевчук повідомив про неякісні турнікети у 82-ї бригади десантно-штурмових військ у нього проводили обшуки, намагалися притягнути до відповідальності за самовільне залишення частини та врешті перевели в іншу бригаду, повідомляє Слідство.інфо.

20 липня 2023 року у соціальних мережах з’явилась інформація про те, що в аптечках 82-ї бригади десантно-штурмових військ знайшли китайські турнікети. Вони були запаковані у спеціальну обгортку з наліпкою-інструкцією англійською та литовською мовами та інформацією про китайського виробника, де фігурувала німецька фірма. На самих турнікетах не було жодного знаку про походження.

Журналісти Слідства.інфо опублікували матеріал «Стікайте кров’ю: кожен четвертий турнікет від держави небезпечний для використання», де детальніше розповідали про цю ситуацію та як так вийшло, що у військових в аптечках знаходять китайські турнікети.

Про проблему неякісних турнікетів у своєму підрозділі повідомив начмед 82-ї бригади ДШВ Антон Шевчук, коли перевіряв вміст аптечок своєї бригади. Пройшло трохи більше пів року від початку скандалу з турнікетами і журналісти «Слідства.Інфо» поспілкувалися з Антоном Шевчуком, щоб дізнатись, як змінилась ситуація з аптечками у його підрозділі та як проходить його служба зараз.

За те, що Шевчук підняв тему неякісних турнікетів, він отримав сувору догану від командування. Офіційно в наказі йдеться, що начмед 82-ї бригади порушив п’ять пунктів Статуту внутрішньої служби ЗСУ (стосуються обов’язків військовослужбовця, обов’язків начальника служби, порядку та черговості доповідей) та один з пунктів Дисциплінарного статуту ЗСУ (стосується зобов’язань військової дисципліни).

Шевчук каже, що у догані є недоліки, наприклад, він не порушив черговості доповіді, коли подавав запит на заміну турнікетів до Командування медичних сил.

Шевчук каже, що по сьогодні його догану ніхто не скасовував та не доводив до нього.

Під час цих всіх подій Шевчук потрапив у лікарню, звідки його декілька разів виписували. Після цього чоловіка відправили пройти військово-лікарську комісію. Шевчука визнали придатним до служби в Десантно-штурмових військах, але після повернення на посаді Шевчука вже був інший військовий.

Відтак Шевчука відправили на запасний командний пункт й наказали чекати подальших розпоряджень. Він пробув там майже місяць, поки його не перевели на нижчу посаду начальника евакуаційного відділення медичної роти у нову механізовану бригаду Сухопутних військ. До цього Шевчук служив у Десантно-штурмових військах.

“Так і понизили. Я спробував перевестися, але документи якось десь пропадають”, – каже військовий.

Крім цього у військового проводили обшуки правоохоронці. Шевчук каже, що у нього шукали незареєстровану зброю. Ще Шевчук розповідає, що його намагалися притягнути до відповідальності нібито за самовільне залишення частини, поки він був у лікарні.

Тим часом військова служба правопорядку, яка проводила розслідування через виявлені китайські турнікети повідомила, що «інформація про неналежну якість турнікетів є нічим не підтвердженою особистою думкою начальника медичної служби Шевчука».

Однак командування врешті замінило його бригаді неякісні турнікети та інші неякісні засоби в аптечках, які він виявив.

“Деякі начмеди бригад, з якими я бачився, не на публіку дякували за заміну турнікетів. Як мені сказали, у вас нерви залізні. Я відповідав, що не можу дивитися, як хлопці йдуть у бій з китайським непотребом”, – згадує Шевчук розмови з начмедами.

Нещодавно аудит Міноборони виявив на складах Командування медсил 30 тисяч турнікетів. Американські турнікети зберігалися там майже рік. Зазначається, що ці турнікети отримано ще в квітні 2023 року, і тільки через шість місяців військова частина видала перші з них військовим – всього 458 одиниць.

Також нещодавно Міноборони заявило, що планує у цьому році відійти від практики, коли аптечки привозять на фронт волонтери. У відомстві заявили, що все забезпечення має взяти на себе держава.