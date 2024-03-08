Унаслідок нічного обстрілу Чугуєва пошкоджено водогін, який забезпечував все місто

Унаслідок нічного удару по Чугуєву пошкоджено водогін, який забезпечував водою все місто.
Міська влада і комунальники працюють над мінімізацією наслідків російського обстрілу. Про це міська голова Галина Мінаєва повідомила в Facebook.
"Закликаю мешканців міста бути обережними та проявити терпіння і розуміння: робиться все можливе для найскорішого відновлення водопостачання і усунення наслідків обстрілу", – написала вона.
- За даними слідства, росіяни вдарили по місту ракетами С300, запущеними з російської території – Бєлгородської області. Унаслідок удару поранені семеро людей, зокрема двоє дітей.
- Чугуїв – не єдине місто, атаковане серед ночі ворогом. Також росіяни вдарили по Куп'янську, де вбили двох людей.