Унаслідок нічного обстрілу Чугуєва пошкоджено водогін, який забезпечував все місто

Унаслідок нічного удару по Чугуєву пошкоджено водогін, який забезпечував водою все місто.

Міська влада і комунальники працюють над мінімізацією наслідків російського обстрілу. Про це міська голова Галина Мінаєва повідомила в Facebook.

"Закликаю мешканців міста бути обережними та проявити терпіння і розуміння: робиться все можливе для найскорішого відновлення водопостачання і усунення наслідків обстрілу", – написала вона.