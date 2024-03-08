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Унаслідок нічного обстрілу Чугуєва пошкоджено водогін, який забезпечував все місто

Комунальники працюють над відновлення водопостачання. 

Унаслідок нічного обстрілу Чугуєва пошкоджено водогін, який забезпечував все місто
Росіяни вночі вдарили по Чугуєву
Фото: Галина Мінаєва – офіційна сторінка в Facebook

Унаслідок нічного удару по Чугуєву пошкоджено водогін, який забезпечував водою все місто.

Міська влада і комунальники працюють над мінімізацією наслідків російського обстрілу. Про це міська голова Галина Мінаєва повідомила в Facebook.

"Закликаю мешканців міста бути обережними та проявити терпіння і розуміння: робиться все можливе для найскорішого відновлення водопостачання і усунення наслідків обстрілу", – написала вона.

  • За даними слідства, росіяни вдарили по місту ракетами С300, запущеними з російської території – Бєлгородської області. Унаслідок удару поранені семеро людей, зокрема двоє дітей. 
  • Чугуїв – не єдине місто, атаковане серед ночі ворогом. Також росіяни вдарили по Куп'янську, де вбили двох людей.
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