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Підрядника підозрюють у заволодінні коштами на відновлення пошкодженої обстрілами багатоповерхівки біля Києва

Слідство встановило, що обсяги виконаних будівельно-монтажних робіт були завищені на понад 145 тисяч гривень.

Підрядника підозрюють у заволодінні коштами на відновлення пошкодженої обстрілами багатоповерхівки біля Києва
Фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру директору товариства у привласненні чужого майна, вчиненого в умовах воєнного стану, повідомляє Київська міська прокуратура. 

За даними слідства, в селі Горенка Бучанського району під час ремонту багатоквартирного будинку, пошкодженого внаслідок збройної агресії РФ, підозрюваний не дотримався умов договору, укладеного з Гостомельською селищною військовою адміністрацією. Розуміючи, що обсяги виконаних будівельно-монтажних робіт завищені, він надав замовнику звітну документацію для оплати.  

Таким чином він незаконно заволодів бюджетними коштами на суму понад 145 тис. грн.

Також нагадаємо, що минулого місяця інженер з технагляду отримав підозру у справі щодо просідання будівлі дитсадка в Києві. Водночас правоохоронці на той час не надали правову оцінку діям чиновників Шевченківської РДА та підрядника.

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