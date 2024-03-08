Удари по Сумській області і атаки на Харківську: як минула доба в регіонах

По Чернігівській області за добу ворог провів 28 обстрілів (152 вибухи). Обстрілював Новгород-Сіверський, Корюківський та Чернігівський райони із мінометів, артилерії, САУ. Серед іншого, росіяни 16 разів застосував FPV-дрони, зокрема у напрямку міста Семенівка. У прикордонному селі Новгород-Сіверської громади через мінометний обстріл горіла господарська будівля. У селі Карповичі Семенівської громади від вибухів російських мін загинув чоловік 1972 року народження. У Заріччі цієї ж громади FPV-дрони влучили у приватний будинок, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі та зранку росіяни здійснили п'ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 14 вибухів з міномету та артилерії. Обстрілів зазнали Краснопільська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 32 обстріли прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 233 вибухи. Обстрілів зазнали Сумська, Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади. Сумська громада: внаслідок удару поранено одну людину. Пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу.

У Дніпропетровській вночі агресор тричі бив по Нікопольському району з артилерії, прилетіло з десяток снарядів. Під ударом були Мирівська, Марганецька громади і сам Нікополь. Понівечені три приватні будинки й господарська споруда. Люди неушкоджені. Вчора вдень ворог обстріляв Нікополь з важкої артилерії. А потім ще й спрямував туди п'ять дронів-камікадзе. Пошкоджені вісім приватних будинків. Один з них зайнявся. Пожежу рятувальники загасили. Понівечена адмінбудівля, п'ять господарських споруд, авто, лінія електропередач. Люди вціліли.

У Херсонській минулої доби противник обстрілював Кізомис, Золоту Балку, Станіслав, Миколаївку, Антонівку, Дудчани, Михайлівку, Широку Балку, Томину Балку, Білозерку, Качкарівку, Садове, Понятівку, Придніпровське та місто Херсон. Був ракетний удар (попередньо Х-59) з СУ-34 в районі населеного пункту Миколаївки Бериславського району. Влучання ракети в поле, інформація щодо потерпілих та пошкоджень не надходила. Рашисти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджені три багатоповерхівки та 12 приватних будинків. У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено будівлю театру та музею. Були зафіксовані влучання у газогін, підприємство, магазин, гаражні приміщення та автівки. Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області були влучання в об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю та господарчі споруди. Вчора з самого ранку російські війська крили вогнем Херсон. Внаслідок чергового обстрілу пошкоджено приватну оселю, гаражні приміщення та припарковані там автівки. Постраждав 45-річний чоловік. Зараз він перебуває у лікарні. Через ворожий обстріл центральної частини Херсона постраждала жінка. 46-річна херсонка потрапила під ворожий удар поблизу будинку, її доставили до лікарні. Через вибухівку, залишену армією РФ, постраждав аграрій. У селі Миролюбівка на російську міну наїхав трактор. Внаслідок цього поранення отримав чоловік, 60 років. Зараз потерпілий знаходиться у медичному закладі. Внаслідок ворожого обстрілу Білозерки поранення голови отримала 81-річна жінка. Потерпілу доставили до лікарні. За добу через російську агресію п'ятеро людей дістали поранення. Під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони знищили два Shahed-и.

У Луганській штурми з боку росіян були спрямовані на Білогорівку. Обстрілів також зазнали Невське та Макіївка. За добу противник здійснив 158 обстрілів (554 снаряди).

У Харківській артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 18 населених пунктів: Табаївка, Голубівка, Козача Лопань, Вовчанськ, Красне, Нескучне та інші. Авіаударів ворог завдавав по Вовчанську, Іванівці, Степовій Новоселівці. Росіяни обстріляли Чугуїв, за попередніми даними, з ЗРК С300. Влучання в землю, в межах житлової забудови. Внаслідок обстрілу постраждали семеро мирних мешканців: четверо чоловіків, 41-річна жінка, 16-річний хлопець та дівчинка трьох років восьми місяців. У найменшої потерпілої –поріз ноги, медики надали їй допомогу на місці. Також обстріляли з ракетних систем залпового вогню Куп'янськ. Загинули цивільні чоловік та жінка. Пошкоджені житлові будинки, автомобіль. Внаслідок повторних обстрілів Куп'янська пізно ввечері – влучання в приватний будинок. Загинув 58-річний чоловік. З-під завалів врятовано постраждалого 36-річного чоловіка та вилучено тіло загиблої 64-річної жінки. Також вчора відбувся обстріл Басового. Частково пошкоджено складську будівлю сільського підприємства, будівлю клубу, будівлю бібліотеки та лінію електропередач. Без постраждалих. Учора російські війська здійснили обстріл Вовчансбка керованою авіабомбою. Пошкоджено щонайменше 12 приватних житлових будинків. Внаслідок прямого влучання в приватний будинок загинула цивільна 40-річна жінка. 67-річна жінка зазнала травм легкого ступеню, без госпіталізації.

У Запорізькій минулої доби ворог гатив по 11 населених пунктах області, зафіксовано 256 ударів. Внаслідок обстрілу ракетними системами залпового вогню по Біленькому поранення отримав 81-річний чоловік, його доправлено до лікувальної установи. Рашисти вгатили з авіації по Малій Токмачці й Роботиному, обстріляли з ракетних систем залпового вогню Біленьке та Роботине, а також атакували 71 безпілотником Гуляйполе, Новоданилівку, Роботине, Малинівку, Малу Токмачку й Омельник. 181 артудар прийшовся по території Оріхова, Гуляйполя, Новоданилівки, Омельника, Приморського та інших прифронтових міст і сіл. Надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Одеську вночі рашисти атакували баражуючими снарядами типу Shahed-131/136. Було збито 18, на жаль, не вдалось уникнути влучань. В області пошкоджено інфраструктурний об'єкт, будівлі якого тривалий час законсервовані. На відкритій місцевості сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано. Інформація про постраждалих не надходила. Дані щодо наслідків уточнюються.

У Донецькій під вогнем рашистів: Торецьк, Українськ, Костянтинівка, Очеретине, Мемрик, Новобахмутівка, Новоукраїнка, Успенівка, Довга Балка, Уманське, Новогродівка, Мирноград, Шахове, Бокове. Пошкоджено 141 житловий будинок (з них 24 – багатоквартирні), 35 цивільних автомобілів, будівля агрофірми, два будинки культури, дві будівлі селищної ради, ЛЕП, котельня, адмінбудівля медзакладу, школа, два магазини, дві будівлі лікарні, п'ять адмінбудівель шахти, складське приміщення, трактор, два гуртожитки. На Донеччині за добу: дев'ятеро поранених.

У Миколаївській вночі сили та засоби протиповітряної оборони знищили два БпЛА типу Shahed 131/136. Учора ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також учора ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по населеному пункту Куцурубської громади. Без постраждалих.