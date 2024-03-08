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​За добу на фронті ЗСУ ліквідували 880 окупантів та 25 ворожих артсистем

Українська армія знищила 19 бойових броньованих машин Росії. 

​За добу на фронті ЗСУ ліквідували 880 окупантів та 25 ворожих артсистем
Момент удару з артилерії
Фото: скріншот з відео DeepState

Російська армія від початку повномасштабного вторгнення втратила 10375 артилерійських систем та близько 422310 чоловік особового складу.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 422310 (+880) осіб,
  • танків ‒ 6706 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12798 (+19) од,
  • артилерійських систем – 10375 (+25) од,
  • РСЗВ – 1011 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 704 (+3) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7998 (+35),
  • крилаті ракети ‒ 1919 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13598 (+66) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1656 (+9).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

  • За добу авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. 
  • Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 станції радіоелектронної боротьби та 1 складу пально-мастильних матеріалів противника.
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