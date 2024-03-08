​За добу на фронті ЗСУ ліквідували 880 окупантів та 25 ворожих артсистем

Російська армія від початку повномасштабного вторгнення втратила 10375 артилерійських систем та близько 422310 чоловік особового складу.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 422310 (+880) осіб,

танків ‒ 6706 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 12798 (+19) од,

артилерійських систем – 10375 (+25) од,

РСЗВ – 1011 (+2) од,

засоби ППО ‒ 704 (+3) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7998 (+35),

крилаті ракети ‒ 1919 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13598 (+66) од,

спеціальна техніка ‒ 1656 (+9).

Фото: Генштаб Втрати російських військ

Дані уточнюються.