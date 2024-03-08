США приєдналися до коаліції щодо повернення українських дітей

У заяві Держдепу міститься заклик притягнути відповідальних за викрадення українців до відповідальності.

Сполучені Штати приєдналися до Міжнародної коаліції за повернення викрадених Росією українських дітей. Відповідну заяву Державний департамент США оприлюднив на своєму сайті.

Країна долучилася до спільної декларації, текст якої раніше було схвалено Україною та Канадою. США вимагатимуть безпечного повернення усіх українських дітей, яких було незаконно депортовано або насильно перевезено до Росії.

Також Сполучені Штати виступають за притягнення до відповідальності всіх осіб, які причетні до вивезення дітей з України, та підтримують четвертий пункт Формули миру, запропонованої Володимиром Зеленським, та план "Bring Kids Back UA".