«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
Чехія та Словаччина не проводитимуть спільні засідання урядів через Лаврова (оновлено)
Чехія та Словаччина не проводитимуть спільні засідання урядів через Лаврова (оновлено)
Аутоімунна хвороба прокуратури. Чому держава атакує державний же ПриватБанк
Аутоімунна хвороба прокуратури. Чому держава атакує державний же ПриватБанк
Мінкульт призначив голову Наглядової ради УКФ
Мінкульт призначив голову Наглядової ради УКФ
Урятуватися з Маріуполя. «Обирай не хату — обирай сусідів»
Урятуватися з Маріуполя. «Обирай не хату — обирай сусідів»
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Легітимний без виборів
Легітимний без виборів
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
ГоловнаСуспільствоВійна

Від російського обстрілу загинув житель Чернігівщини

Також росіяни пошкодили дронами приватний будинок.

Від російського обстрілу загинув житель Чернігівщини
Від російського обстрілу загинув житель Чернігівщини
Фото: Нацполіція

Сьогодні, 7 березня, російські окупаційні війська обстріляли Чернігівську область.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус. 

“У Семенівській громаді під час мінометного обстрілу загинув цивільний чоловік 1972 року народження. Тіло біля воронки знайшли сусіди”, - йдеться у повідомленні. 

Підписуйтесь на наш Google News

Крім того, через атаку дронів пошкодження отримав приватний будинок, його господар дивом вцілів.

  • Російська армія регулярно обстрілює прикордоння Сумської та Чернігівської областей.

  • Чернігівська і Сумська області було частково окуповані на початку повномасштабного вторгнення. На території обох областей росіяни вчиняли численні воєнні злочини. Навесні 2022 захисники звільнили області, але ворог продовжує обстрілювати їх зі своєї території. Крім того, щомісяця ворожі ДРГ по 9-10 разів пробують заходити на територію Чернігівщини та Сумщини.

  • Сумська область межує з Курською та Білгородською областями Росії на сході та Брянською – на півночі. Чернігівська область межує на півночі – з Брянською областю РФ, а на північному заході – з Гомельською областю Білорусі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies