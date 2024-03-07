Від російського обстрілу загинув житель Чернігівщини

Сьогодні, 7 березня, російські окупаційні війська обстріляли Чернігівську область.
Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
“У Семенівській громаді під час мінометного обстрілу загинув цивільний чоловік 1972 року народження. Тіло біля воронки знайшли сусіди”, - йдеться у повідомленні.
Крім того, через атаку дронів пошкодження отримав приватний будинок, його господар дивом вцілів.
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Російська армія регулярно обстрілює прикордоння Сумської та Чернігівської областей.
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Чернігівська і Сумська області було частково окуповані на початку повномасштабного вторгнення. На території обох областей росіяни вчиняли численні воєнні злочини. Навесні 2022 захисники звільнили області, але ворог продовжує обстрілювати їх зі своєї території. Крім того, щомісяця ворожі ДРГ по 9-10 разів пробують заходити на територію Чернігівщини та Сумщини.
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Сумська область межує з Курською та Білгородською областями Росії на сході та Брянською – на півночі. Чернігівська область межує на півночі – з Брянською областю РФ, а на північному заході – з Гомельською областю Білорусі.