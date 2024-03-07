Від російського обстрілу загинув житель Чернігівщини

Чернігівська і Сумська області було частково окуповані на початку повномасштабного вторгнення. На території обох областей росіяни вчиняли численні воєнні злочини. Навесні 2022 захисники звільнили області, але ворог продовжує обстрілювати їх зі своєї території. Крім того, щомісяця ворожі ДРГ по 9-10 разів пробують заходити на територію Чернігівщини та Сумщини.