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У прифронтових населених пунктах Донеччини досі залишаються понад 40 тисяч дітей

Наразі триває евакуація у Торецькій громаді.

У прифронтових населених пунктах Донеччини досі залишаються понад 40 тисяч дітей
Фото: НП

На підконтрольній Україні території Донецької області досі не евакуйовані 41 125 дітей, серед них є і ті, які живуть у безпосередній близькості до лінії бойових дій.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Донецької ОВА Ігор Бойко, пише Укрінформ.

"На території Донецької області залишається 41 125 дітей, і ця цифра постійно змінюється…Ці діти не всі знаходяться на території активних бойових дій, переважна більшість із них знаходиться на території можливих дій в області. Але є і діти, які зараз саме в безпосередній близькості до лінії бойових дій", – зазначає Бойко.

За словами посадовця, наразі в області наразі проводять роботу щодо організації додаткової евакуації у примусовий спосіб дітей з цих населених пунктів.

"Сподіваюсь, що батьки, які мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, свідомо ставляться до безпеки своїх дітей та зроблять все можливе й неможливе для того, щоб діти були вивезені в безпечні райони", – додав він

Відомо, що наразі евакуація дітей з міста Торецьк.

Коли оголошували примусову евакуацію у Торецькій громаді була зареєстрована одна кількість дітей, але потім, в ході евакуації, були знайдені ще діти, про яких не було відомо, але вони залишились на території цієї громади.

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