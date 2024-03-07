Глава Міноборони Британії прибув до Києва. Із Зеленським обговорили посилення української ППО і далекобійну зброю

Також ішлося про продовження оборонної співпраці між обома державами.

7 березня Президент Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із державним секретарем Великої Британії з питань оборони Грантом Шаппсом.

Як ідеться на сайті глави держави, співрозмовники обговорили продовження оборонної співпраці між обома державами.

Основну увагу приділити питанням посилення протиповітряної оборони, далекобійних спроможностей української армії, забезпечення інших нагальних потреб в озброєнні та боєприпасах. Ішлося і про спільне виробництво зброї.

У розмові відзначили суттєві успіхи України в забезпеченні свободи мореплавства в Чорному морі та наголосили на важливості подальшого безперешкодного функціонування чорноморського транспортного коридору.