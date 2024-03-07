Глава Міноборони Британії прибув до Києва. Із Зеленським обговорили посилення української ППО і далекобійну зброю

7 березня Президент Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із державним секретарем Великої Британії з питань оборони Грантом Шаппсом.
Як ідеться на сайті глави держави, співрозмовники обговорили продовження оборонної співпраці між обома державами.
Основну увагу приділити питанням посилення протиповітряної оборони, далекобійних спроможностей української армії, забезпечення інших нагальних потреб в озброєнні та боєприпасах. Ішлося і про спільне виробництво зброї.
У розмові відзначили суттєві успіхи України в забезпеченні свободи мореплавства в Чорному морі та наголосили на важливості подальшого безперешкодного функціонування чорноморського транспортного коридору.
- Цього ж дня, 7 березня, у Берліні керівники МЗС Британії і Німеччини обговорили постачання Києву далекобійної зброї. Йшлося, зокрема, про ракети Taurus, які не хоче передавати канцлер ФРН Олаф Шольц.
- Лондон спонукає до цього кроку Берлін, який боїться ескалації війни через ці ракети. Як згодом сказав британський дипломат Девід Кемерон, поки Захід "не перебуває в ситуації, коли солдат НАТО вбиває російського солдата, це не ескалація".
- До речі, Велика Британія також готова позичити Україні всі заморожені активи центрального банку Росії. Це можливо, оскільки Росія буде змушена сплачувати Україні репарації після завершення війни, сказав міністр закордонних справ Девід Кемерон.