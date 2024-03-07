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15 років тюрми отримали п'ятеро зрадників із Луганщини, які штурмували з росіянами Бахмут

Один із бойовиків ще у 2015 році був артилеристом і обстрілював сили АТО під Дебальцевим.

15 років тюрми отримали п'ятеро зрадників із Луганщини, які штурмували з росіянами Бахмут
Фото: Pixabay

По 15 років ув’язнення отримали ще п’ятеро зрадників, які воювали проти Сил оборони на Донеччині.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Вони потрапили в український полон під час боїв під Бахмутом у липні та грудні 2023 року. Зловмисники - жителі тимчасово окупованої частини території Луганщини, які на початку повномасштабного вторгнення Росії добровільно вступили до російської армії.

Одного з них зарахували до складу окупаційного батальйону «Шторм», який був сформований для «м’ясних» атак на позиції ЗСУ в районі селища Курдюмівка. Також зрадник брав участь у захопленні Попасної.

Інші четверо бойовиків «мобілізувалися» до 123-ї окремої мотострілецької бригади загарбників. На посадах стрільців і радіотелефоністів вони штурмували оборонні позиції українських військ у районі селища Спірне Бахмутського району, а ще будували фортифікаційні споруди й чергували на російських блокпостах у тимчасово окупованих районах області.

Під час розслідування встановили, що один із бойовиків ще у 2015 році був артилеристом у складі терористичного угруповання «ЛНР» та обстрілював сили АТО під Дебальцевим.

Суд визнав зрадників винними за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);
  • ч. 2 ст. 260 (участь у непередбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).
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