Енергоблоки українських АЕС готують до ремонту та переводять у новий режим роботи

Через профіцит електроенергії енергоблоки українських АЕС переведені на знижене навантаження.

Через профіцит електроенергії енергоблоки українських АЕС переведені у новий режим роботи та готують до ремонту.

Про це повідомляє компанія "Енергоатом".

Перевиробництво електроенергії фіксується вже два тижні поспіль, тож керівництво компанії переводить енергоблоки атомних електростанцій на менші потужності та готує їх до планових ремонтів, повідомляють в компанії.

Ремонтна кампанія в атомній галузі планувалася розпочатися з 13-го березня.

"Поточна ситуація дозволяє розпочати її на 5 діб раніше, з 8-го березня. Це дозволить швидше підготувати атомні енергоблоки до ОЗП 2024/25, оптимізувати графіки ремонтних і профілактичних робіт, включаючи перезавантаження палива", – додають у повідомленні.

Україна розраховує розпочати у 2024 році (влітку або восени) будівництво чотирьох нових атомних реакторів. цього літа чи восени.

Про те, що Україна наближається до укладення угоди з Болгарією щодо придбання двох ядерних реакторів російського виробництва та іншого критично важливого енергетичного обладнання, стало відомо ще влітку 2023-го.