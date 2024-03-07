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СБУ затримала 4 прокремлівських інтернет-агітаторів, у тому числі соратницю колаборантки Монтян

Їм загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

СБУ затримала 4 прокремлівських інтернет-агітаторів, у тому числі соратницю колаборантки Монтян
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила, що нейтралізувала ще одну мережу прокремлівських агітаторів, які діяли у різних регіонах України.

За даними спецслужби, затримані виправдовували збройну агресію РФ, закликали до захоплення всієї території України і дискредитували Сили оборони.

Так, на Миколаївщині затримано 52-річну жительку Первомайська, яка дистанційно працювала на колаборантку Тетяну Монтян. Для її Телеграм-каналу із загальною аудиторією понад пів мільйона підписників фігурантка готувала псевдонаукові дописи про війну в Україні.

Поплічниця Монтян у своїх публікаціях намагалась максимально “відбілити” повномасштабне вторгнення РФ, називаючи його “вимушеною реакцією кремля”.

У Харкові затримано посадовицю метрополітену, яка поширювала серед своїх колег кремлівські наративи щодо збройної агресії проти України. Задокументовано, як ворожа агітаторка запевняла оточуючих у тому, що починаючи з 2014 року і по сьогодні в нашій державі триває "громадянський конфлікт".

У Києві затримано охоронця столичного автопаркінгу, який позиціонував себе прихильником путіна. За даними слідства, киянин поширював на власній сторінці в "Однокласниках" заклики на підтримку очільника кремля та продовження війни проти України.

Також у столиці викрито місцеву б’юті-блогерку, яка на своїх каналах у соцмережі TikTok поширювала фейки про війну в Україні. Зокрема вона заперечувала повномасштабне вторгнення Росії і присутність окупаційних угруповань РФ на території нашої держави.

За всіма викритими фактами тривають розслідування у межах кримінальних проваджень, розпочатих за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • чч. 2, 3 ст 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Їм загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Минулого місяця СБУ затримала ще п'ятьох проросійських агітаторів у різних регіонах України. Вони виправдовували агресію РФ та закликали до захоплення Києва.

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