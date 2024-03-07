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Домен ukr.net із невідомих причин був відключений реєстратором. Портал наразі не працює

Таким чином інтернет-користувачам стали недоступні стрічка новин та електронна пошта.

Домен ukr.net із невідомих причин був відключений реєстратором. Портал наразі не працює
Ілюстративне фото
Фото: AlexBrylov/Depositphotos

Домен ukr.net із невідомих причин був відключений реєстратором доменних імен. Про це повідомив головний редактор стрічки новин порталу Віталій Яблонько. 

Сьогодні вночі, о 01:35, реєстратор доменних імен Network Solutions, раптово і без будь-яких попереджень заблокував домен ukr.net. В результаті інтернет-користувачам стали недоступні стрічка новин ukr.net та електронна пошта ukr.net”, – повідомив Яблонько.

Він зазначив, що вирішити проблему через службу підтримки реєстратора не вдалося. 

“Сподіваємось, що ми зможемо отримати більше інформації та з’ясувати причини й обставини блокування з початком робочого дня офісу американської компанії-реєстратора. Також звернулись з проханням по допомогу до надзвичайного і повноважного посла України в США Оксани Маркарової”, – повідомив головний редактор стрічки. 

За його словами, команда порталу впевнена, що ці складнощі тимчасові, і незабаром пошта і новинна стрічка на порталі ukr.net знову працюватимуть.

Нещодавно у роботі Facebook, Instagram та Messenger стався масштабний збій. Пізніше соцмережі відновили свою роботу. 

Згодом у компанії "Meta" назвали причину збою у застосунках Facebook та Instagram. Збій був пов'язаний із технічною проблемою.

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