Домен ukr.net із невідомих причин був відключений реєстратором. Портал наразі не працює

Домен ukr.net із невідомих причин був відключений реєстратором доменних імен. Про це повідомив головний редактор стрічки новин порталу Віталій Яблонько.

Сьогодні вночі, о 01:35, реєстратор доменних імен Network Solutions, раптово і без будь-яких попереджень заблокував домен ukr.net. В результаті інтернет-користувачам стали недоступні стрічка новин ukr.net та електронна пошта ukr.net”, – повідомив Яблонько.

Він зазначив, що вирішити проблему через службу підтримки реєстратора не вдалося.

“Сподіваємось, що ми зможемо отримати більше інформації та з’ясувати причини й обставини блокування з початком робочого дня офісу американської компанії-реєстратора. Також звернулись з проханням по допомогу до надзвичайного і повноважного посла України в США Оксани Маркарової”, – повідомив головний редактор стрічки.

За його словами, команда порталу впевнена, що ці складнощі тимчасові, і незабаром пошта і новинна стрічка на порталі ukr.net знову працюватимуть.

Нещодавно у роботі Facebook, Instagram та Messenger стався масштабний збій. Пізніше соцмережі відновили свою роботу.

Згодом у компанії "Meta" назвали причину збою у застосунках Facebook та Instagram. Збій був пов'язаний із технічною проблемою.