В Україні створять ще один реєстр у сфері будівництва

В Україні створять Єдиний державний реєстр адрес (ЄДРА).

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Він буде одним із базових реєстрів Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Додатково створять Реєстр адміністративно-територіальних одиниць (ЄДРАТО) та Реєстр будівель та споруд (РБС).

Реєстр адреса наповнюватимуть громади на місцях, які володіють достовірною адресною інформацією.

За даними Мінінфраструктури, наразі понад 1300 громад підключені до тестового середовища, більшість представників вже успішно завершили навчання та отримали необхідні навички. Найближчім часом навчання пройдуть представники всіх громад для швидкого підключення фахівців до ведення реєстрів.

У міністерстві пояснили, що створення і використання таких реєстрів передбачено відповідним законом і необхідно для подальшого вдосконалення електронних послуг і сервісів, що пов’язані з нерухомістю, об’єктами будівництва та їх адресацією.