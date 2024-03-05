Facebook та Instagram відновили свою роботу

Після масштабного збою соцмережі Facebook та Instagram відновили свою роботи. Користувачі мають доступ до своїх облікових записів.
Про це свідчать дані сервісу Downdetector. Кількість скарг на збій в роботі застосунків зменшилася.
Відомо, що інші сервіси, такі як Google, Youtube, WhatsApp та інші також відновили свою роботу.
- 5 березня у низки популярних соцмереж стався масштабний збій. Користувачі не могли увійти у застосунки та оновити дані. У Meta прокоментували, що знають про збій та працюють над відновленням роботи.