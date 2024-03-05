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Facebook та Instagram відновили свою роботу

Після масштабного збою користувачі знову можуть увійти у застосунки.

Facebook та Instagram відновили свою роботу
Фото: EPA/UPG

Після масштабного збою соцмережі Facebook та Instagram відновили свою роботи. Користувачі мають доступ до своїх облікових записів.

Про це свідчать дані сервісу Downdetector. Кількість скарг на збій в роботі застосунків зменшилася. 

Відомо, що інші сервіси, такі як Google, Youtube, WhatsApp та інші також відновили свою роботу. 

Фото: скріншот

  • 5 березня у низки популярних соцмереж стався масштабний збій. Користувачі не могли увійти у застосунки та оновити дані. У Meta прокоментували, що знають про збій та працюють над відновленням роботи.
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