Facebook та Instagram відновили свою роботу

Після масштабного збою користувачі знову можуть увійти у застосунки.

Після масштабного збою соцмережі Facebook та Instagram відновили свою роботи. Користувачі мають доступ до своїх облікових записів.

Про це свідчать дані сервісу Downdetector. Кількість скарг на збій в роботі застосунків зменшилася.

Відомо, що інші сервіси, такі як Google, Youtube, WhatsApp та інші також відновили свою роботу.

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