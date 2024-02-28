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Глава Мінцифри Федоров анонсував електронні суди

Користуватися електронним судом зможуть майже 7 мільйонів людей: громадяни, прокурори, адвокати, слідчі, нотаріуси, бізнес та працівники судів.   

Глава Мінцифри Федоров анонсував електронні суди
Вирок суду (ілюстративне фото)
Фото: Пресслужба ДПСУ

Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запуск електронного суду, який спростить документообіг, пришвидшить розгляд справ і полегшить комунікацію між учасниками справ.

"Цифровізація суду — це частина Державної антикорупційної стратегії. Електронний суд зробить систему судочинства сучасною та більш ефективною. Частина сервісів буде в онлайні та в Дії. Це спростить документообіг, пришвидшить розгляд справ і полегшить комунікацію між учасниками справ. Для суддів буде менше паперової роботи й зекономлений час", – повідомив Федоров.

За його словами, зараз йде трансформація у єдину інформаційну систему, яка вже пройшла IT-аудит. Зараз перевіряють функціональність, а згодом сформують оновлену концепцію електронного суду. 

Федоров зазначив, що також працюють над електронним виконавчим документом у Дії – рішенням суду, обовязковим до виконання. 

"Наприклад, ви дали гроші в борг за розпискою, вам їх не повернули, ви подали до суду – і суд постановив стягнути гроші з боржника. Тобто суд видає виконавчий документ. Щоб його отримати, треба відстояти чергу, це купа паперів і витраченого часу. Після запуску послуги документ буде в Дії", – повідомив міністр. 

Він зазначив, що користуватися електронним судом зможуть майже 7 мільйонів людей: громадяни, прокурори, адвокати, слідчі, нотаріуси, бізнес та працівники судів.   

Частина судових сервісів вже доступна онлайн: електронний кабінет, судові засідання онлайн, контакт-центр. Також послуги в Дії: судові сповіщення, рішення та штрафи.

"Як показує досвід, саме цифровізація є одним з найефективніших інструментів для боротьби з корупцією", – заявив Федоров.

Електронні сервіси та систему розробляє Міністерство цифрової трансформації спільно з Вищою радою правосуддя, Комітетом Верховної Ради з питань правової політики та Державною судовою адміністрацією за підтримки USAID проєкту ЄС Право-Justice та консалтингової компанії CIVITTA.

  • Нещодавно міністерство цифрової трансформації розпочало бета-тестування послуги відображення освітніх документів у застосунку "Дія".
  • Також оманда IT-фахівців Міністерства оборони спільно з Міністерством цифрової трансформації розробляють мобільний застосунок Армія+, у якому будуть доступні документи та послуги для військових. 
  • Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт щодо розмитнення автомобілів у “Дії”. Автори законопроєкту очікують, що розмитнення автомобілів через “Дію” унеможливить будь-які корупційні схеми на митниці. Після ухвалення законопроєкту можна буде подати декларацію для розмитнення авто в застосунку чи на порталі “Дія”. 
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