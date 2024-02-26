Мінцифри анонсувало додавання в "Дію" дипломів про освіту

Міністерство цифрової трансформації розпочало бета-тестування послуги відображення освітніх документів у застосунку "Дія".

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Більше не треба буде шукати вдома диплом і просити батьків його відправити поштою", – написав Федоров у Telegram.

Він зазначив, що до бета-тестування послуги могли підключитися громадяни України, яким виповнилося 14 років, за наявності ідентифікаційного коду.

Згідно з інформацією в чат-боті "Запис на бета-тестування Дії", форма реєстрації на тестування послуги видачі освітніх документів закрита через максимальну кількість учасників.

Федоров також розповів, що послуга "підтягує" різні документи про освіту – "починаючи від свідоцтва про повну загальну середню освіту і закінчуючи дипломом доктора філософії".

Нагадаємо, що відповідну постанову Кабмін ухвалив ще в 2022 і анонсував дипломи про освіту та шкільні атестати в "Дії". Зазначалося, що документи можна буде використати під час працевлаштування або для реєстрації в службі зайнятості.