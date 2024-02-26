Зеленський: Ніхто не знає точної кількості полонених Росією військових і цивільних українців

Президент наголосив, що чим довше перебувають українців в російській неволі, тим "складніше їм потім буде повертатися до нормального життя".

Нині невідома точна кількість українців - військових і цивільних, у полоні в Росії.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, звернувшись до учасників Міжнародної платформи за звільнення незаконно утримуваних РФ цивільних осіб.

"На сьогодні ніхто ще не може сказати точно, скільки наших громадян – дітей і дорослих, воїнів і цивільних – утримують у російському полоні, у російській депортації, у таборах, скільки наших там – у тюрмах цієї держави-терориста. Але кожен із нас може й повинен говорити абсолютно точно й конкретно: ми маємо робити максимум, щоб повернути всіх цих людей додому, в Україну.", - наголосив глава держави.

Зеленський підкреслив, що "час дуже дорогоцінний" і що чим довше перебувають українців в російській неволі, тим "складніше їм потім буде повертатися до нормального життя".

"Кожен бачив, який вигляд мають наші люди після російського полону, після всіх цих страшних знущань. Кожен знає, про що свідчать наші люди, про які звірства вони розповідають. І світу відомо, з якою жорстокістю в Росії намагаються сховати правдиву інформацію про полонених українців та привчити вкрадених з України дітей", - сказав Президент.

Він наголосив, що дуже важливо ні про кого не забути і знайти абсолютно всіх. "Усіх цивільних, усіх наших дорослих, дітей, усіх наших кримчан – усіх, абсолютно всіх. Військових, цивільних людей. Депортованих і кримських політв’язнів, про яких ми зараз дивилися такий чутливий ролик… Нарімана Джеляла. Дуже важливо не забувати їхніх прізвищ. Я вдячний за те, що ви нагадуєте про це й про цих людей. І Леніє Умерову, Владислава Єсипенка та багатьох-багатьох інших, хто справді боровся й бореться. Хоч би де ці люди були – на свободі чи за ґратами, – вони борються реально, борються за Україну. Вивезені сім’ї, зокрема з Херсонщини. Вивезені сімʼї, зокрема із Запорізької області… Усіх треба знайти й повернути", - сказав Зеленський.

Глава держави відзначив, що Росію обов’язково треба притягти до відповідальності, як і кожного воєнного злочинця та всіх причетних до депортації.