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Росіяни масово відбирають житло в українців на окупованих територіях

Попри те, що росіяни змушують українців на ТОТ отримувати паспорти РФ, окупаційні адміністрації відбирають житло в людей.

Росіяни масово відбирають житло в українців на окупованих територіях
Фото: Центр національного спротиву

Представники окупаційних адміністрацій разом із російськими військовими продовжують здійснювати рейди по підконтрольних їм населеним пунктам та визначають помешкання не лише такі, які не мають власника, але і які переоформленні відповідно до російського законодавства, пише Центр національного спротиву.

За інформацією ЦНС, найбільше таких рейдів з боку противника проходять у місті Залізний Порт, який знаходиться на узбережжі Чорного моря в Херсонській області. 

Представники російсько-окупаційних адміністрацій вносять у списки навіть тих осіб, у кого вже є в наявності російський паспорт. Така практика вже в процесі реалізації, у зв’язку з чим, окупанти вже відібрали низку таких квартир та передали так званим “переселенцям”, або ж “постраждалим” під час бойових дій.

"Варто зазначити, що раніше окупанти забирали житло у власників, які раніше виїхали з окупованої території, тоді як  зараз відомий “віджим” житла відбувається з тими особами, які проявили лояльність до оформлення ворожих документів. Такі дії окупаційної влади свідчать лише про бажання продовжувати геноцидну практику щодо зміни етнічного складу населення на території України", – пишуть у спротиві.

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