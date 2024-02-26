Камишін: Україна наздогнала РФ у виробництві аналогів "шахедів"

У 2024 поці Україна наздогнала Росію у кількості виробництва дронів-камікадзе, схожих до іранських Shahed-131 та Shahed-136.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
За його словами, українські зразки подібні на іранські "і за кількістю вибухівки, яку вони несуть, і за дальністю дії, і за іншими технічними параметрами".
Камишін зауважив, що українські спроможності виробництва безпілотників не поступаються російським.
"На цей рік наші спроможності виробити такі дрони вже нічим не поступаються Росії", – сказав він.
Міністр заявив, що у виробництві інших зразків ударних БпЛА Україна теж досягає успіху.
"Те, що на Росії вибухає – то все наше", – запевнив Камишін.
- Нещодавно Україна і Німеччина підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері безпеки й оборони. Він передбачає, зокрема, використання штучного інтелекту німецького виробництва в українських дронах.
- Також глава Мінцифри Федоров заявив, що у 2024 році Україна виготовить тисячі безпілотників великої дальності, здатних наносити глибокі удари по Росії. Також в нашій державі вже діє до 10 компаній, що виготовляють дрони, здатні досягти Москви та Санкт-Петербурга.
- Крім цього, Федоров повідомив, що Україні вдалося наздогнати Росію за кількість дальніх дронів-камікадзе. Крім того наразі очікують появу покращеної версії морського дрона MAGURA.