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Камишін: Україна наздогнала РФ у виробництві аналогів "шахедів"

Українські безпілотники подібні за параметрами до іранських. 

Камишін: Україна наздогнала РФ у виробництві аналогів "шахедів"
Фото: Мінстратегпром

У 2024 поці Україна наздогнала Росію у кількості виробництва дронів-камікадзе, схожих до іранських Shahed-131 та Shahed-136.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

За його словами, українські зразки подібні на іранські "і за кількістю вибухівки, яку вони несуть, і за дальністю дії, і за іншими технічними параметрами".

Камишін зауважив, що українські спроможності виробництва безпілотників не поступаються російським. 

"На цей рік наші спроможності виробити такі дрони вже нічим не поступаються Росії", – сказав він.

Міністр заявив, що у виробництві інших зразків ударних БпЛА Україна теж досягає успіху.

"Те, що на Росії вибухає – то все наше", – запевнив Камишін.

  • Нещодавно Україна і Німеччина підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері безпеки й оборони. Він передбачає, зокрема, використання штучного інтелекту німецького виробництва в українських дронах.
  • Також глава Мінцифри Федоров заявив, що у 2024 році Україна виготовить тисячі безпілотників великої дальності, здатних наносити глибокі удари по Росії. Також в нашій державі вже діє до 10 компаній, що виготовляють дрони, здатні досягти Москви та Санкт-Петербурга.
  • Крім цього, Федоров повідомив, що Україні вдалося наздогнати Росію за кількість дальніх дронів-камікадзе. Крім того наразі очікують появу покращеної версії морського дрона MAGURA.
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