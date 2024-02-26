Камишін: Україна наздогнала РФ у виробництві аналогів "шахедів"

Українські безпілотники подібні за параметрами до іранських.

У 2024 поці Україна наздогнала Росію у кількості виробництва дронів-камікадзе, схожих до іранських Shahed-131 та Shahed-136.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

За його словами, українські зразки подібні на іранські "і за кількістю вибухівки, яку вони несуть, і за дальністю дії, і за іншими технічними параметрами".

Камишін зауважив, що українські спроможності виробництва безпілотників не поступаються російським.

"На цей рік наші спроможності виробити такі дрони вже нічим не поступаються Росії", – сказав він.

Міністр заявив, що у виробництві інших зразків ударних БпЛА Україна теж досягає успіху.

"Те, що на Росії вибухає – то все наше", – запевнив Камишін.