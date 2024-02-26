У ГУР розповіли про безпілотник "Сич", на який збирають кошти: вражає бронетехніку і літає до 200 км

Безпілотник "Сич" українського виробництва, на який Головне управління розвідки Міноборони наразі збирає кошти, здатний вражати сили і засоби ворога та бронетехніку. Спершу "Сичі" планували як розвідувальні апарати, а потім їх стали використовувати як ударно-розвідувальні.

ГУР планує закупити декілька десятків таких дронів і комплексів до них. Про це представник управління Андрій Юсов повідомив у ефірі телемарафону.

Уперше про цю розробку повідомили в червні 2023. У режимі ударного дрона "Сич" може працювати на відстані до 50 кілометрів, а режимі розвідувального – до 200 кілометрів.

"Це дуже суттєва відстань, яка допомагає фіксувати і знищувати засоби радіоелектронної боротьби. «Сич» уже чимало понищив різноманітних РЕБів", – сказав Юсов.