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У ГУР розповіли про безпілотник "Сич", на який збирають кошти: вражає бронетехніку і літає до 200 км

БпЛА може виконувати ударні та розвідувальні функції. 

У ГУР розповіли про безпілотник "Сич", на який збирають кошти: вражає бронетехніку і літає до 200 км
Фото: скріншот

Безпілотник "Сич" українського виробництва, на який Головне управління розвідки Міноборони наразі збирає кошти, здатний вражати сили і засоби ворога та бронетехніку. Спершу "Сичі" планували як розвідувальні апарати, а потім їх стали використовувати як ударно-розвідувальні. 

ГУР планує закупити декілька десятків таких дронів і комплексів до них. Про це представник управління Андрій Юсов повідомив у ефірі телемарафону.

Уперше про цю розробку повідомили в червні 2023. У режимі ударного дрона "Сич" може працювати на відстані до 50 кілометрів, а режимі розвідувального – до 200 кілометрів.

"Це дуже суттєва відстань, яка допомагає фіксувати і знищувати засоби радіоелектронної боротьби. «Сич» уже чимало понищив різноманітних РЕБів", – сказав Юсов.

  • На збір ГУР потрібно 25 млн гривень. Кошти підуть на безпілотники. Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/35fgFkrftr
  • Номер картки банки: 5375 4112 1361 1622.
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