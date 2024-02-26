Радник Сенату США, який неофіційно передав в Україну снайперське обладнання, потрапив під слідство

Він заявив, що навесні 2022 року купив для українських снайперів обладнання на зібрані ветеранами і волонтерами 30 тисяч доларів.

Старший радник Сенату США в Гельсінській комісії Кайл Паркер потрапив під слідство після того, як неофіційно передав в Україну снайперське спорядження на 30 тис. доларів.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

"Паркер подорожував передовою в Україні в камуфляжі та з українськими військовими знаками та найняв українського чиновника для стипендії уряду США, незважаючи на заперечення представників етики Конгресу та служби безпеки", – йдеться у конфіденційному звіті директора та головного юрисконсульта комісії.

Зазначається, що передача обладнання може зробити Паркера незареєстрованим іноземним агентом.

У матеріалі йдеться про те, що Паркер міг "свідомо чи несвідомо стати мішенню і використовувався іноземною розвідувальною службою", посилаючись на невизначені "питання контррозвідки", які повинні бути передані ФБР.

Звіт спирався на публічні записи заходу, під час якого Паркер розповідав про отримання спорядження для українських снайперів.

У записі він сказав, що родич в Україні передав йому 30 000 доларів, зібраних ветеранами та волонтерами, на які він купив далекоміри на Amazon і балістичні датчики вітру у виробника з Філадельфії.

Паркер сказав, що доставив їх до Харкова на Великодні вихідні 2022 року "хлопцям, які збираються боротися зі снайперами на передовій". Експорт такого обладнання не обов'язково обмежений, хоча поставки складних моделей можуть бути обмежені.

Звіт "настільки занепокоїв" голову комісії Джо Вілсона, що він рекомендував звільнити Паркера з метою захисту національної безпеки.

Натомість представник Паркера заявив, що той не зробив нічого поганого.

"Він сказав, що пан Паркер став об’єктом "кампанії відплати" за звинувачення авторів звіту в неналежній поведінці", – додав представник.

Зазначається, що Паркер є одним із багатьох американців, які відвідали Україну після вторгнення Росії у 2022 році. Паркер неодноразово публічно заявляв, що їздив в Україну щонайменше сім разів з початку вторгнення, включно з зонами бойових дій.На фотографіях із поїздок Україною він одягнений у камуфляж та розпізнавальні знаки українських підрозділів.