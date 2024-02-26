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Польські перевізники планують 1 березня чергову акцію на українському кордоні

Зокрема, планують відновити блокування кордону в Гребенному, Дорогуську та Корчовій.

Польські перевізники планують 1 березня чергову акцію на українському кордоні
Українська вантажівка заїжджає в Україну на пункті пропуску “Рава-Руська”
Фото: Скріншот з відео

Польські перевізники, зокрема, із з Люблінщини та Підкарпаття, планують відновити блокування кордону в Гребенному, Дорогуську та Корчовій 1 березня. Можливо, протест торкнеться і під’їзду до переходу в Медиці.

Про таке інформує RMF24. 

Як йдеться у матеріалі, минулого тижня міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак запевнив, що пам’ятає про вимоги перевізників. Він зазначив, що вимоги реалізують, адже "проблема аграріїв і перевізників надзвичайно схожа".

Тим часом представники транспортної галузі заявляють, що чекають на конкретні законодавчі акти.

"Ми мали повідомлення від Міністерства інфраструктури, що буде представлений проєкт закону, який посилить перевірки українських перевізників, минули тижні – у нас немає проєкту", – зазначив Мацей Вронський, президент Асоціації транспорту та логістики Польщі.

Він додав, що перевізники все ще протестують, але неофіційно.

"Цих людей ми бачимо на протестах фермерів. Для мене це також абсолютно несерйозно, ми повинні дати можливість урядовому управлінню реалізувати пункти угоди, укладеної в січні. Я проти посилення протестів, я проти блокування доріг, я за вирішення проблем конкретних громад" – зазначив Вронський.  

У виданні зауважують, що, якщо до четверга ці питання не вирішаться, то масштаб і кількість протестів на кордоні з Україною може тільки зрости.

У січні перевізники, які блокували три пункти пропуску на кордоні з Україною, за угодою з урядом Польщі вирішили призупинити свій протест до 1 березня, щоб дати час урядовцям напрацювати вирішення їхніх вимог.

Перевізники хочуть запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів, за винятком гуманітарної допомоги та поставок для українських військових.

  • 20 лютого українські перевізники розпочали мирну акцію біля ПП "Рава-Руська-Гребенне", "Краківець-Корчова" та "Шегині-Медика" у відповідь на блокаду пунктів пропуску польськими протестувальниками. 
  • Прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив нещодавно план деблокади кордону під назвою "План взаємопорозуміння", який Україна підготувала для Польщі.
  • Детальніше про блокування фермерами іперевізниками польсько-українського кордону у матеріалі LB.ua: Українсько-польські відносини: повернення до реальності. 
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