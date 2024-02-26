Польські перевізники планують 1 березня чергову акцію на українському кордоні

Польські перевізники, зокрема, із з Люблінщини та Підкарпаття, планують відновити блокування кордону в Гребенному, Дорогуську та Корчовій 1 березня. Можливо, протест торкнеться і під’їзду до переходу в Медиці.

Про таке інформує RMF24.

Як йдеться у матеріалі, минулого тижня міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак запевнив, що пам’ятає про вимоги перевізників. Він зазначив, що вимоги реалізують, адже "проблема аграріїв і перевізників надзвичайно схожа".

Тим часом представники транспортної галузі заявляють, що чекають на конкретні законодавчі акти.

"Ми мали повідомлення від Міністерства інфраструктури, що буде представлений проєкт закону, який посилить перевірки українських перевізників, минули тижні – у нас немає проєкту", – зазначив Мацей Вронський, президент Асоціації транспорту та логістики Польщі.

Він додав, що перевізники все ще протестують, але неофіційно.

"Цих людей ми бачимо на протестах фермерів. Для мене це також абсолютно несерйозно, ми повинні дати можливість урядовому управлінню реалізувати пункти угоди, укладеної в січні. Я проти посилення протестів, я проти блокування доріг, я за вирішення проблем конкретних громад" – зазначив Вронський.

У виданні зауважують, що, якщо до четверга ці питання не вирішаться, то масштаб і кількість протестів на кордоні з Україною може тільки зрости.

У січні перевізники, які блокували три пункти пропуску на кордоні з Україною, за угодою з урядом Польщі вирішили призупинити свій протест до 1 березня, щоб дати час урядовцям напрацювати вирішення їхніх вимог.

Перевізники хочуть запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів, за винятком гуманітарної допомоги та поставок для українських військових.

Вчора Зеленський заявив, що Україна хоче вирішити питання розблокування польського кордону, але якщо цього не буде, влада захищатиме бізнес.