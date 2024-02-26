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ЦАХАЛ представив план евакуації цивільних з Рафаху

Також Кабмін Ізраїлю схвалив надання гуманітарної допомоги півдню Гази, щоб запобігти мародерству.

ЦАХАЛ представив план евакуації цивільних з Рафаху
Рафах у Смузі Гази, 22 лютого 2024 року (фото ілюстративне)
Фото: EPA/UPG

Армія оборони Ізраїлю представила план евакуації цивільного населення Рафаху із зони бойових дій на півдні сектора Гази. Також ЦАХАЛ представив свою оперативну стратегію на майбутнє.

Про це повідомляє Times of Israel з посиланням на канцелярію прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

Як йдеться у повідомленні, армія "представила військовому кабінету план евакуації населення з районів бойових дій в секторі Гази, а також майбутній оперативний план".

Також Кабінет міністрів Ізраїлю схвалив надання гуманітарної допомоги півдню Гази, "щоб запобігти мародерству, яке відбулося на півночі сектора Гази та в інших районах".

Зазначається, що "Ізраїль продовжує наступати в Рафаху, останньому оплоті ХАМАС у Газі, де також шукає притулку більше половини населення території,  2,3 мільйона осіб".

Нетаньягу заявив в неділю, що ізраїльська військова операція в Рафаху може бути "дещо відкладена", якщо буде досягнута угода про тижневе перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом. Посередники працюють над тим, щоб визначити схему паузи в бойових діях і звільнити заручників.

Світові організації попереджають про гуманітарну катастрофу, оскільки Рафах є основним пунктом входу для допомоги, а США та інші союзники заявили, що Ізраїль повинен уникати завдання шкоди цивільному населенню. Під тиском США політичне і військове керівництво Ізраїлю заявило, що операція в Рафаху не розпочнеться, поки не буде забезпечена безпека некомбатантів.

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