Радник Байдена з нацбезпеки: Україна може перемогти, якщо отримає "відповідні інструменти"

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, звертаючись до Конгресу, наголосив, що

Україна все ще може перемогти Росію, якщо отримає "відповідні інструменти".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Звичайно, Україна може перемогти. Звичайно, Україна вже досягла успіху у військовому плані в одній з найголовніших цілей, яку вона ставила перед собою – не дати країні потрапити до рук Росії", – сказав Салліван.

Однак він вважає, що Україна може робити це і далі тільки, "якщо у неї є інструменти, які їй потрібні".

"Саме тому Сполученим Штатам необхідно надати пакет допомоги, який пройшов масове двопартійне голосування в Сенаті – Палата представників повинна зробити крок вперед і прийняти його", – додав він.

Він також розповів, що США бачать проблеми, з якими зіштовхується Україна під час нестачі озброєння та боєприпасів.

23 лютого делегація сенаторів США відвідала Україну. Перед цим видання The New York Times повідомило, що лідер демократичної більшості у Сенаті їде в Україну для тиску на республіканців у питанні виділення допомоги. Своїм візитом Чак Шумер хоче спонукати Палату представників, де переважають республіканці, припинити опиратися виділенню додаткової допомоги Україні.

Що відбувається з допомогою Україні