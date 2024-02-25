Радник Байдена з нацбезпеки: Україна може перемогти, якщо отримає "відповідні інструменти"

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, звертаючись до Конгресу, наголосив, що
Україна все ще може перемогти Росію, якщо отримає "відповідні інструменти".
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
"Звичайно, Україна може перемогти. Звичайно, Україна вже досягла успіху у військовому плані в одній з найголовніших цілей, яку вона ставила перед собою – не дати країні потрапити до рук Росії", – сказав Салліван.
Однак він вважає, що Україна може робити це і далі тільки, "якщо у неї є інструменти, які їй потрібні".
"Саме тому Сполученим Штатам необхідно надати пакет допомоги, який пройшов масове двопартійне голосування в Сенаті – Палата представників повинна зробити крок вперед і прийняти його", – додав він.
Він також розповів, що США бачать проблеми, з якими зіштовхується Україна під час нестачі озброєння та боєприпасів.
23 лютого делегація сенаторів США відвідала Україну. Перед цим видання The New York Times повідомило, що лідер демократичної більшості у Сенаті їде в Україну для тиску на республіканців у питанні виділення допомоги. Своїм візитом Чак Шумер хоче спонукати Палату представників, де переважають республіканці, припинити опиратися виділенню додаткової допомоги Україні.
Що відбувається з допомогою Україні
- Американський Конгрес із грудня не може ухвалити додаткове фінансування військових потреб України. Спочатку республіканці блокували великий законопроєкт, що включав кошти на підтримку України, Ізраїлю, Тайваню та посилення власного південного кордону. Вони вимагали від демократів і президента Джо Байдена посилити міграційну політику.
- Потім республіканці заблокували ще одну спробу надати Україні допомогу, після чого у Конгресі створили окремий законопроєкт, що передбачав лише фінансування країн, але не міграційну політику. Цей документ пройшов слухання в Сенаті, але спікер Палати представників США Майк Джонсон так і не поставив на голосування законопроєкт про виділення 60 мільярдів доларів підтримки для України, скасував усі голосування, заплановані на п'ятницю, і достроково відпустив конгресменів на канікули до 28 лютого.
- Раніше березня за документ не голосуватимуть.
- Окрім того, є ще один альтернативний законопроєкт, що передбачає допомогу Україні в розмірі $47 млрд.
- Затримка військової допомоги вже призвела до важких і болючих наслідків. Президент Володимир Зеленський, коментуючи відхід Сил оборони з Авдіївки, не приховував, що захисникам не вистачило зброї.
- Про пряму відповідальність Конгресу за Авдіївку говорив і американський президент Байден.
- Посол США в Україні Бріджит Брінк наголосила, що "плану Б" щодо підтримки України не існує. Вона "на 1000% впевнена", що Конгрес схвалить допомогу Україні, але її обсяг може змінитися".