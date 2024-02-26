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Влада Шрі-Ланки скасовує візи для росіян через вторгнення РФ в Україну

Громадяни РФ повинні виїхати в найближчі два тижні.

Влада Шрі-Ланки скасовує візи для росіян через вторгнення РФ в Україну
Фото: mvs.gov.ua/

Влада Шрі-Ланки скасувала візи для сотень тисяч росіян, які наразі там перебувають після вторгнення РФ в Україну. Громадяни РФ повинні виїхати в найближчі два тижні, пише Independent.

"Шрі-Ланка повідомила сотням тисяч росіян і деяким українців, які залишаються в країні, щоб уникнути війни, що вони повинні виїхати в найближчі два тижні", – пише видання.

Згідно з офіційними даними, за останні два роки після початку війни на Шрі-Ланку побували трохи більше 288 000 росіян. Та наразі не відомо, скільки росіян продовжили своє перебування понад 30-денну тривалість туристичної візи.

У міністерстві туризму Шрі-Ланки заявили, що вони почали отримувати скарги на деяких російських туристів, які ведуть незареєстрований і незаконний бізнес у південній частині країни.

За інформацією видання, на Шрі-Ланці розгорівся скандал на тлі шаленої негативної реакції в соціальних мережах на російські підприємства, які ведуть політику "лише для білих".

Однак, щоб уникнути дипломатичної напруженості, офіс президента Раніла Вікремесінге поки розслідує дії Міграційної служби країни. 

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