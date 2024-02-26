Парламент Угорщини обрав нового президента

Ним став голова Конституційного суду Тамаш Шуйок від провладної партії "Фідес".

Угорщина 26 отримала нового президента. Країну очолив голова Конституційного суду Тамаш Шуйок від провладної партії "Фідес", повідомляє видання Telex.

Парламент схвалив відставку попередньої глави держави Каталін Новак через педофільський скандал - вона помилувала чоловіка, засудженого за допомогу в приховуванні сексуального насильства над дітьми. Цей крок викликав велике суспільне обурення.

За відставку Новак проголосували 196 депутатів.

Шуйок займе її місце за вісім днів - 5 березня. До цього часу обов'язки та повноваження президента візьме на себе голова парламенту Ласло Кьовер.

Водночас у перехідний період Кьовера на посаді спікера змінить один із віцепрезидентів парламенту Шандор Лежак від "Фідес".