Парламент Угорщини обрав нового президента

Угорщина 26 отримала нового президента. Країну очолив голова Конституційного суду Тамаш Шуйок від провладної партії "Фідес", повідомляє видання Telex.
Парламент схвалив відставку попередньої глави держави Каталін Новак через педофільський скандал - вона помилувала чоловіка, засудженого за допомогу в приховуванні сексуального насильства над дітьми. Цей крок викликав велике суспільне обурення.
За відставку Новак проголосували 196 депутатів.
Шуйок займе її місце за вісім днів - 5 березня. До цього часу обов'язки та повноваження президента візьме на себе голова парламенту Ласло Кьовер.
Водночас у перехідний період Кьовера на посаді спікера змінить один із віцепрезидентів парламенту Шандор Лежак від "Фідес".
- Дням керівна партія Угорщини “Фідес” висунула Тамаша Шуйока своїм кандидатом на посаду президента країни.
- Через скандал з Новак Віктор Орбан, партія якого починає виборчу кампанію до Європарламенту, подав до парламенту поправку до конституції країни, яка позбавляє президента права помилувати злочини, скоєні проти дітей.
- Як відомо, відповідно до Конституції Угорщини президента обирає парламент на п'ять років. На пост глави держави може балотуватися будь-який громадянин країни, який досяг 35-річного віку. Одна особа не може займати пост президента більш ніж два рази поспіль.