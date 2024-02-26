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​Польські фермери 1 березня перекриють кордон із Литвою

Страйкарі шукатимуть українську агропродукцію.

​Польські фермери 1 березня перекриють кордон із Литвою
Польські фермери блокують рух під час протесту перед польсько-українським пунктом пропуску на кордоні в Дорогуську, 20 лютого 20
Фото: EPA/UPG

1 березня польські фермери хочуть заблокувати пункт пропуску на кордоні з Литвою, повідомляє LRT.

Блокада має тривати тиждень. За цей час страйкарі будуть перевіряти, чию агропродукцію перевозять через литовсько-польський кордон.

Генеральний директор Литовської національної асоціації автоперевізників Linava Зенонас Буйвідас заявив, що такі дії поляків завдадуть шкоди його державі.

"Блокування кордону – величезна втрата для нас як транзитної країни. Під час пандемії Covid-19 був період, коли польська влада вирішила реєструвати номери автомобілів, що в'їжджають до Польщі (...), і записувати, що вони перевозять. Через кілька годин утворилася 40-кілометрова черга. (...) Тепер існує ринок Європейського Союзу, а не закритий ринок (...) Збитки для нас будуть більшими, ніж для Польщі", - пояснив Буйвідас.

На його думку, польські фермери могли б зосередитись на владі, а не на кордоні, оскільки саме представники влади можуть зробити необхідні зміни, про які заявляють протестувальники.

Буйвідас підкреслив, що перевізники перебувають під жорстким контролем, тому влада легко зможе контролювати шахрайський транзит товарів, якщо такий існує.

Голова Литовської асоціації виробників зерна Аушріс Маціяускас повідомив: підозри польських фермерів у тому, що українське зерно, привезене з Польщі до Литви, повертається або переробляється і реекспортується як литовське виробництво, виправдані. За його словами, литовські фермери фіксують українську продукцію, але в офіційній статистиці немає інформації про її ввезення до країни.

  • 26 лютого, польські фермери-протестувальники заблокували пункт пропуску на кордоні з Польщею поблизу Франкфурта-на-Одері.
  • Напередодні, у неділю ввечері, на міському мосту у Франкфурті-на-Одері з німецького боку також було заблоковано рух тракторами, фургонами і вантажівками. У Німеччині фермери протестують насамперед проти запланованого скорочення субсидій на сільськогосподарське дизельне паливо.
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