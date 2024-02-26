Прем'єр-міністр Палестинської адміністрації Мохаммад Штайє заявив про відставку

Він йде з посади, щоб “забезпечити формування широкого консенсусу серед палестинців” щодо політичних домовленостей після війни у Смузі Гази.

Прем'єр-міністр Палестинської національної адміністрації Мохаммад Штайє йде у відставку, щоб “забезпечити формування широкого консенсусу серед палестинців” щодо політичних домовленостей після війни Ізраїлю проти терористичного ісламістського угруповання ХАМАС.

Про це пише Reuters.

Штайє, який обійняв посаду у 2019 році, заявив, що на наступному етапі потрібно буде врахувати нові реалії у Смузі Гази, яку спустошують важкі бої.

За його словами, йдеться переговори про національну єдність і “нагальну потребу в міжпалестинському консенсусі”. Крім того, це вимагатиме “розширення влади на всю землю, Палестину”.

Відставку Штайє ще має прийняти голова Палестинської адміністрації Махмуд Аббас, який може попросити його залишитися на посаді виконувача обов'язків до призначення постійної заміни.

Додамо, партія ФТАХ, яка контролює Палестинську автономію, і ХАМАС обговорювали угоду щодо уряду єдності. Представники сторін мають зустрітися в Москві в середу. У ХАМАСі заявили, що після цієї зустрічі варто очікувати ширшої угоди щодо управління для палестинців.