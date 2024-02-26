Прем'єр-міністр Палестинської адміністрації Мохаммад Штайє заявив про відставку

Прем'єр-міністр Палестинської національної адміністрації Мохаммад Штайє йде у відставку, щоб “забезпечити формування широкого консенсусу серед палестинців” щодо політичних домовленостей після війни Ізраїлю проти терористичного ісламістського угруповання ХАМАС.
Про це пише Reuters.
Штайє, який обійняв посаду у 2019 році, заявив, що на наступному етапі потрібно буде врахувати нові реалії у Смузі Гази, яку спустошують важкі бої.
За його словами, йдеться переговори про національну єдність і “нагальну потребу в міжпалестинському консенсусі”. Крім того, це вимагатиме “розширення влади на всю землю, Палестину”.
Відставку Штайє ще має прийняти голова Палестинської адміністрації Махмуд Аббас, який може попросити його залишитися на посаді виконувача обов'язків до призначення постійної заміни.
Додамо, партія ФТАХ, яка контролює Палестинську автономію, і ХАМАС обговорювали угоду щодо уряду єдності. Представники сторін мають зустрітися в Москві в середу. У ХАМАСі заявили, що після цієї зустрічі варто очікувати ширшої угоди щодо управління для палестинців.
- Палестинська адміністрація, сформована 30 років тому згідно з тимчасовими мирними угодами в Осло, здійснює обмежене управління частинами окупованого Західного берега, але втратила владу в Газі після боротьби з ХАМАСом у 2007 році.
- Тиждень тому ізраїльська влада офіційно відмовилася від одностороннього визнання палестинської державності. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу виніс це рішення на голосування кабінету міністрів, і воно було схвалено одноголосно.
- Перед цим топміністри ізраїльського уряду відкинули можливість існування палестинської держави. “Ми за жодних умов не погодимося з планом, згідно з яким палестинці заслуговують нагороду за жахливу різанину, яку вони вчинили проти нас: палестинську державу зі столицею в Єрусалимі”, − заявив міністр фінансів Бецалель Смотрич.
- The Washington Post написала, що Сполучені Штати працюють з низкою арабських країн, включно з Єгиптом, Йорданією, Об'єднаними Арабськими Еміратами, Катаром і Саудівською Аравією, з якими Ізраїль давно прагне встановити дипломатичні відносини, над післявоєнним планом для регіону. Він мав би включати чіткий графік створення палестинської держави.