Німеччина "дуже зацікавлена" в з'ясуванні причин вибухів на "Північних потоках"

Уряд Німеччини "дуже зацікавлений" у встановленні причин вибухів на російських газопроводах "Північний потік". Про це сказав речник уряду, наводить дані агентства Reuters The Guardian.

Заява пролунала на тлі оголошення Данією припинення слідства. Країна встановила, що причиною вибухів була диверсія, але достатніх доказів для кримінальної справи немає.

"Північний потік" був створений для транспортування російського газу до Німеччини.

Підрив "Північний потоків"