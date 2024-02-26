Німеччина "дуже зацікавлена" в з'ясуванні причин вибухів на "Північних потоках"

Уряд Німеччини "дуже зацікавлений" у встановленні причин вибухів на російських газопроводах "Північний потік". Про це сказав речник уряду, наводить дані агентства Reuters The Guardian.
Заява пролунала на тлі оголошення Данією припинення слідства. Країна встановила, що причиною вибухів була диверсія, але достатніх доказів для кримінальної справи немає.
"Північний потік" був створений для транспортування російського газу до Німеччини.
Підрив "Північний потоків"
- Вибухи на двох нитках газопроводу "Північний потік" відбулися в 2022.
- Західні медіа з посиланням на джерела писали про різні версії вибухів: від спецоперації полковника Романа Червінського до приватної ініціативи якогось українця, який орендував яхту, найняв водолазів і купив вибухівку.
- Український президент відкидав причетність України до підривів.
- BBC писало, що російські кораблі були неподалік місця, де згодом відбулися вибухи на газопроводах "Північний потік". Обидва судна здатні проводити підводні операції, їх виявили завдяки перехопленню комунікації ВМС РФ.