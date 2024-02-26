Данія припинила розслідування вибухів на трубопроводах Nord Stream, встановивши факт диверсії

Данія припинила розслідування вибухів на трубопроводах Nord Stream у 2022 році, що транспортують російський газ до Німеччини, пише Reuters.
Розслідування встановило, що відбулася навмисна диверсія, йдеться у заяві поліції Копенгагена. Однак правоохоронці заявили, що достатніх підстав для відкриття кримінальної справи в Данії немає, не надавши додаткових пояснень.
Раніше у лютому розслідування вибухів припинила Швеція, посилаючись на відсутність юрисдикції у цій справі. Однак Стокгольм передав отримані докази німецьким слідчим, які ще не опублікували жодних висновків. Представник німецького уряду водночас заявив, що Берлін все ще зацікавлений у розкритті справи.
Поліція Данії підкреслила, що співпрацює з іноземними партнерами, а розслідування, яке вони провели, було “складним і всебічним”.
Росія та Захід звинуватили одне одного у причетності до вибухів на газопроводах. Сторони відкидають обвинувачення, ніхто відповідальності за інцидент не взяв.
- Підрив трубопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2" на дні Балтійського моря стався у вересні 2022. Опісля Данія, Швеція і Німеччина почали розслідувати інциденти.
- Слідчі органи Німеччини виявили сліди підводної вибухівки у зразках, взятих з яхти, яка, як підозрює слідство, могла бути використана для підриву російських газопроводів.
- За даними британської газети The Times, "спонсором" вибухів на газопроводах начебто виступив громадянин України, не повʼязаний із владою. Організація диверсії була приватною ініціативою. Журналісти стверджували, що українець сам сплатив оренду яхти та послуги досвідчених водолазів, підробні паспорти та купівлю вибухівки, доступної лише для нафтової та газової промисловості.
- Видання The Washington Post із посиланням на джерела, зокрема на українських та європейських чиновників, повідомило, що підрив “Північних потоків” у Балтійському морі у вересні 2022 координував український полковник Сил спецоперацій Роман Червінський. Він нібито координував команду із шести осіб, яка орендувала вітрильник під вигаданими іменами та використовувала глибоководне водолазне обладнання, щоб встановити вибухівку на трубопроводі.
- Однак тодішній глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що українська влада не причетна до диверсії на газопроводах Росії.
- Президент Зеленський наголошував, що "українці цього точно не робили" і припустив, що таку інформацію поширили, аби завадити підтримці України.
- Згодом видання New York Times написало, що до підриву російських газопроводів "Північний потік" може бути причетний екіпаж зафрахтованої невідомими німецької яхти "Андромеда". Екіпаж мав підробні паспорти.
- BBC писало, що російські кораблі були неподалік місця, де згодом відбулися вибухи на газопроводах "Північний потік". Обидва судна здатні проводити підводні операції, їх виявили завдяки перехопленню комунікації ВМС РФ.
- Міноборони Данії згодом підтвердило, що російський спецкатер SS-750, на борту якого є міні-субмарина, сфотографували біля місця вибуху газопроводу Nord Stream.