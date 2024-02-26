Данія припинила розслідування вибухів на трубопроводах Nord Stream, встановивши факт диверсії

Водночас правоохоронці заявили, що достатніх підстав для відкриття кримінальної справи у країні немає.

Данія припинила розслідування вибухів на трубопроводах Nord Stream у 2022 році, що транспортують російський газ до Німеччини, пише Reuters.

Розслідування встановило, що відбулася навмисна диверсія, йдеться у заяві поліції Копенгагена. Однак правоохоронці заявили, що достатніх підстав для відкриття кримінальної справи в Данії немає, не надавши додаткових пояснень.

Раніше у лютому розслідування вибухів припинила Швеція, посилаючись на відсутність юрисдикції у цій справі. Однак Стокгольм передав отримані докази німецьким слідчим, які ще не опублікували жодних висновків. Представник німецького уряду водночас заявив, що Берлін все ще зацікавлений у розкритті справи.

Поліція Данії підкреслила, що співпрацює з іноземними партнерами, а розслідування, яке вони провели, було “складним і всебічним”.

Росія та Захід звинуватили одне одного у причетності до вибухів на газопроводах. Сторони відкидають обвинувачення, ніхто відповідальності за інцидент не взяв.