Російське судно знаходилось біля місця детонації Nord Stream, - ЗМІ

Міноборони Данії підтвердило, що російський спецкатер SS-750, на борту якого знаходиться міні-субмарина, сфотографували біля місця вибуху газопроводу Nord Stream.

Про це повідомляє датське видання Information.

“Російське спецсудно SS-750 знаходилося біля труб Nord Stream за чотири дні до підриву труб 26 вересня минулого року. Спецсудно призначене для проведення операцій під водою і має на борту міні-підводний човен типу АС-26 “Приз”, - йдеться у повідомленні.

Міноборони Данії підтверджує, що 26 фотографій російського судна були зроблені з датського патрульного катера, який перебував у районі на схід від Борнгольма 22 вересня 2022 року. Втім, Міноборони відмовляється надати доступ до фотографій російського спецсудна, оскільки вони "носять розвідувальний характер" і "є частиною розвідувальної роботи".

“SS-750 є найцікавішим судном для підтвердження, тому що ми знаємо, що воно здатне здійснити таку операцію”, - сказав Джейкоб Каарсбо, котрий раніше 15 років працював у розвідувальній службі Міністерства оборони США.

Раніше аналітик розвідки з відкритих джерел Олівер Александер повідомляв, що спеціальне судно SS-750 було одним із шести російських військово-морських кораблів, які могли перебувати в цьому районі за кілька днів до вибуху.

SS-750 плив без увімкненої системи AIS, котра надсилає сигнали про назву судна, номер, напрямок, осадку та швидкість і, таким чином, можє використовуватися для картографування руху суден. Але ця система працювала на іншому судні з цієї групи.

Вибухи на російських газопроводах відбулися в вересні 2022. Вибухнули нитки обох газопроводів, і першого, і другого. Росія зібралася законсервувати їх. Попередні висновки слідства Швеції та Данії свідчать про те, що підриви були умисними.

У лютому американська газета New York Times з посиланням на знайомих із розслідуванням посадовців писала, що до підривів можуть бути причетні "проукраїнські групи". При цьому про те, що ці диверсії були санкціоновані українською владою, інформації немає. За даними британської газети The Times, спонсором вибухів на російських газопроводах "Північний потік" виступив громадянин України, неповʼязаний із владою. Організація диверсії була приватною ініціативою.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українська влада не причетна до вибухів на російських газопроводах "Північний потік", що відбулися в Балтійському морі восени.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відкинув причетність України до диверсій, а в Білому домі порадили не квапитися з висновками розслідування.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна точно не несе відповідальності за підриви, а поширення даних про причетність українців може грати на руку як Росії, так і бізнес-групам, які воліють уникнути потужних санкцій і продовжувати бізнес із росіянами.