Україна отримала від США датчики радіації для виявлення ядерних вибухів, - NYT

Загальнодоступна інформація про таке оборонне планування може стримати Москву від загрози застосування ядерної зброї у війні.

США монтують в Україні датчики, які можуть виявити сплески радіації від ядерної зброї або "брудної" бомби і можуть встановити джерело її появи, повідомляє NYT.

Частково мета полягає в тому, щоб переконатися - якщо Росія вирішить застосувати ядерну зброю на території України, то її атомну сигнатуру та вину Москви можуть перевірити і довести.

Американська група підтримки ядерних аварій (NEST), крім розгортання мережі датчиків, також навчає персонал, моніторить дані і займатиметься попередженням про смертельне випромінювання.

Видання зазначає, що монтаж системи позбавить Росію "будь-якої можливості використовувати ядерну зброю в Україні без вказівки авторства".

Ця заява стосується ризику ядерної війни і того, як Сполучені Штати можуть використовувати нову систему, щоб мінімізувати ризик. На думку експертів з ядерної безпеки, загальнодоступна інформація про таке оборонне планування може стримати Москву, давши їй зрозуміти, що Вашингтон може викрити її "операцію під фальшивим прапором".

"Якщо в Україні відбудеться ядерна надзвичайна ситуація, чи то радіаційний викид з ядерного реактора, чи вибух ядерної зброї, наукові аналізи оперативно нададуть державним органам та центрам ухвалення рішень США в Україні та регіоні для прийняття дієвих, технічно обґрунтованих рішень для захисту здоров'я та безпеки населення", - цитує видання заяву служби безпеки.

Експерти-ядерники кажуть, що такі захисні запобіжні заходи можуть стати найсерйознішим випробуванням у найближчі тижні, коли українська армія розпочне свій весняний контрнаступ.

Міністерство енергетики та Агентство національної безпеки повідомили, що цього року вони витрачають близько 160 мільйонів доларів на запобіжні заходи щодо атомної енергії в Україні, і аналогічна сума буде необхідна на 2024 рік.

Нагадаємо, нещодавно міністри закордонних справ країн G7 пообіцяли Росії "серйозні наслідки" в разі застосування хімічної чи ядерної зброї. Також вони застерегли від розміщення в Білорусі ядерного озброєння.

Тим часом CША пообіцяли надати Південній Кореї свою ядерну інформацію у разі будь-якого конфлікту з КНДР.