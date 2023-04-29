Перемовини Зеленський – Сі: чи стане Китай посередником у війні?
Перемовини Зеленський – Сі: чи стане Китай посередником у війні?
У Києві уламки російських ракет пошкодили дорогу і лінію електромереж (оновлено)
У Києві уламки російських ракет пошкодили дорогу і лінію електромереж (оновлено)
Зеленський пропонує відправляти голів військкоматів на фронт, а на їх місце призначити поранених захисників
Зеленський пропонує відправляти голів військкоматів на фронт, а на їх місце призначити поранених захисників
В Умані ракета влучила в житлову багатоповерхівку. Є загиблі та поранені (доповнено)
В Умані ракета влучила в житлову багатоповерхівку. Є загиблі та поранені (доповнено)
Як виглядає Чернігів через рік після початку великої війни
Як виглядає Чернігів через рік після початку великої війни
Три роки кризи в Держкіно. Що буде з українським кіно далі?
Три роки кризи в Держкіно. Що буде з українським кіно далі?
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Вранці російська армія вчинила масовану атаку на Дніпропетровщину​
Вранці російська армія вчинила масовану атаку на Дніпропетровщину​
Український фанк: шпаринка свободи в радянській музиці
Український фанк: шпаринка свободи в радянській музиці
ГоловнаСвіт

ЄС ухвалив структуру санкцій за дестабілізацію Молдови

Санкції передбачають замороження активів і заборону надавати кошти фізичним і юридичним особам, а також заборону на в’їзд до ЄС для фізичних осіб.

ЄС ухвалив структуру санкцій за дестабілізацію Молдови
Фото: Альбін Курті

Рада Європи прийняла нову структуру санкцій, яка надає Європейському Союзу можливість накладати санкції проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу суверенітету та незалежності Молдови. Також це стосується тих, хто становить загрозу демократії Молдови, верховенству права, стабільності чи безпеці.

Про це повідомила пресслужба Ради Європи.

“Завдяки цій новій системі ЄС зможе, наприклад, переслідувати осіб, які перешкоджають або підривають демократичний політичний процес, у тому числі проведення виборів, або намагаються повалити конституційний лад, у тому числі шляхом актів насильства”, - сказав Верховний представник із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Він уточнив, що санкції полягатимуть у замороженні активів і забороні надавати кошти фізичним і юридичним особам, а також забороні на в’їзд до ЄС для фізичних осіб.

У Раді Європи наголосили, що зусилля з дестабілізації Молдови помітно зросли з початку російської агресії проти України. Також зазначається, що російські зусилля становлять пряму загрозу стабільності та безпеці зовнішніх кордонів ЄС.

Нагадаємо, у зв’язку з неприйнятними висловлюваннями російських високопосадовців щодо Молдови Міністерство закордонних справ країни викликало посла РФ Олега Васнецова.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies