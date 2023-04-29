ЄС ухвалив структуру санкцій за дестабілізацію Молдови

Санкції передбачають замороження активів і заборону надавати кошти фізичним і юридичним особам, а також заборону на в’їзд до ЄС для фізичних осіб.

Рада Європи прийняла нову структуру санкцій, яка надає Європейському Союзу можливість накладати санкції проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу суверенітету та незалежності Молдови. Також це стосується тих, хто становить загрозу демократії Молдови, верховенству права, стабільності чи безпеці.

Про це повідомила пресслужба Ради Європи.

“Завдяки цій новій системі ЄС зможе, наприклад, переслідувати осіб, які перешкоджають або підривають демократичний політичний процес, у тому числі проведення виборів, або намагаються повалити конституційний лад, у тому числі шляхом актів насильства”, - сказав Верховний представник із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Він уточнив, що санкції полягатимуть у замороженні активів і забороні надавати кошти фізичним і юридичним особам, а також забороні на в’їзд до ЄС для фізичних осіб.

У Раді Європи наголосили, що зусилля з дестабілізації Молдови помітно зросли з початку російської агресії проти України. Також зазначається, що російські зусилля становлять пряму загрозу стабільності та безпеці зовнішніх кордонів ЄС.

Нагадаємо, у зв’язку з неприйнятними висловлюваннями російських високопосадовців щодо Молдови Міністерство закордонних справ країни викликало посла РФ Олега Васнецова.