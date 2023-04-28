Іспанія викликала російського посла в Мадриді через ролик з дезінформацією про іспанських солдатів

Міністр оборони Іспанії заявила, що "Росія використовує всілякі методи, такі як дезінформація, щоб спробувати підірвати єдність між країнами, що входять до Європейського Союзу та НАТО".

Міністерство закордонних справ Іспанії викликало посла Росії в Мадриді Юрій Клименка через ролик з дезінформацією про іспанських солдатів, які нібито воюють в Україні, повідомляє El Pais.

Відео з'явилося на офіційній сторінці російської дипмісії. У ролику йдеться, що іспанські війська начебто воюють на території України. У відео четверо чоловіків, одягнених у камуфляж та добре озброєні, говорять іспанською, а один із них із андалузьким акцентом запевняє, що вони "в українських окопах". У дописі ішлося про те, що ролик "спростовує" неодноразові заяви міністра оборони Маргарити Роблес про те, що в Україні ніколи не буде іспанських солдатів.

Відео викликало великий резонанс у соціальних мережах. Іспанське МЗС зателефонувало до диппредставництва Росії з вимогою видалити допис. Росіяни це зробили.

На зустрічі з Клименком держсекретар із закордонних та міжнародних справ Анхелес Морено висловила своє "рішуче неприйняття" таких публікацій, які вона назвала "нападками" на уряд Іспанії.

Міністр оборони на спільній прес-конференції з своїми німецькими та французькими колегами підкреслила, що "Росія використовує всілякі методи, такі як дезінформація, щоб спробувати підірвати єдність між країнами, що входять до Європейського Союзу та НАТО".

"Але в неї (РФ, - Ред) нічого не вийде", - запевнила Маргарита Роблес, повторивши, що в Україні не воюють ні іспанські війська, ні бійці іншої країни НАТО. "Путін не тільки програє битви [на землі], він програв дуже важливу битву, тому що не зумів зруйнувати єдність" партнерів і союзників", - підкреслила міністр.

Міністр у справах президентства Фелікс Боланьос попередив, що "іспанський уряд не збирається поширювати дезінформацію, яка безпосередньо впливає на позицію Іспанії".

Нагадаємо, того ж дня МЗС Молдови викликало посла Росії у відповідь на заяву заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва про те, що Молдови не існує, бо "її продали Румунії".

Водночас в молдовському МЗС відмовилися коментувати “абсолютно неприйнятну мову заяв” російських чиновників.