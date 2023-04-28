Іспанія викликала російського посла в Мадриді через ролик з дезінформацією про іспанських солдатів

Міністерство закордонних справ Іспанії викликало посла Росії в Мадриді Юрій Клименка через ролик з дезінформацією про іспанських солдатів, які нібито воюють в Україні, повідомляє El Pais.
Відео з'явилося на офіційній сторінці російської дипмісії. У ролику йдеться, що іспанські війська начебто воюють на території України. У відео четверо чоловіків, одягнених у камуфляж та добре озброєні, говорять іспанською, а один із них із андалузьким акцентом запевняє, що вони "в українських окопах". У дописі ішлося про те, що ролик "спростовує" неодноразові заяви міністра оборони Маргарити Роблес про те, що в Україні ніколи не буде іспанських солдатів.
Відео викликало великий резонанс у соціальних мережах. Іспанське МЗС зателефонувало до диппредставництва Росії з вимогою видалити допис. Росіяни це зробили.
На зустрічі з Клименком держсекретар із закордонних та міжнародних справ Анхелес Морено висловила своє "рішуче неприйняття" таких публікацій, які вона назвала "нападками" на уряд Іспанії.
Міністр оборони на спільній прес-конференції з своїми німецькими та французькими колегами підкреслила, що "Росія використовує всілякі методи, такі як дезінформація, щоб спробувати підірвати єдність між країнами, що входять до Європейського Союзу та НАТО".
"Але в неї (РФ, - Ред) нічого не вийде", - запевнила Маргарита Роблес, повторивши, що в Україні не воюють ні іспанські війська, ні бійці іншої країни НАТО. "Путін не тільки програє битви [на землі], він програв дуже важливу битву, тому що не зумів зруйнувати єдність" партнерів і союзників", - підкреслила міністр.
Міністр у справах президентства Фелікс Боланьос попередив, що "іспанський уряд не збирається поширювати дезінформацію, яка безпосередньо впливає на позицію Іспанії".
Нагадаємо, того ж дня МЗС Молдови викликало посла Росії у відповідь на заяву заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва про те, що Молдови не існує, бо "її продали Румунії".
Водночас в молдовському МЗС відмовилися коментувати “абсолютно неприйнятну мову заяв” російських чиновників.