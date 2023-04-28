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Міністри держав Північної Європи та Балтії висловилися за створення спецтрибуналу і збільшення обсягів боєприпасів для України

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом відзначив досягнення України у реформуванні кримінального правосуддя.

Міністри держав Північної Європи та Балтії висловилися за створення спецтрибуналу і збільшення обсягів боєприпасів для України
Скріншот відео
Фото: МЗС України

Міністри держав Північної Європи та Балтії підтримали створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії та висловилися за збільшення кількості боєприпасів та спорядження для України.

На цьому міністри наголосили на спільній пресконференції з очільником МЗС України Дмитром Кулебою в Одесі.

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Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен зазначив, що необхідно "поновити міжнародне право, базоване на Статуті ООН", і що "ми маємо зробити усе належне, щоби подібні злочини не повторилися". 

Маргус Цахкна, міністр закордонних справ Естонії, відзначив, що створення міжнародного спецтрибуналу є важливим напрямом. "Впевнений, що люди, які порушили міжнародне право, Путін та інші особи з РФ - вони мають бути піддані правосуддю. І важливо підтримувати Україну на цьому шляху", - підкреслив естонський міністр.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом відзначив досягнення України у реформуванні кримінального правосуддя та заявив про підтримку нашої держави на цьому шляху.

Заявила про всебічну підтримку України і Литва. Міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс підкреслив, що "ми вас підтримуватимемо до вашої перемоги" і додав, що "це наше залізне зобовʼязання". 

"Друге, ми підтримаємо вас на шляху до вступу до НАТО. Ваше місце разом з нами, в Альянсі. Ми також підтримаємо створення спеціального трибуналу зі злочину агресії. Ми лобіюватимемо і наполягатимемо на постачанні більшої кількості боєприпасів та спорядження, враховуючи F16. Бо ваша битва - це наша битва. Тому що ваша свобода - це наша свобода", - сказав Ландсбергіс.

Міністр Тобіас Більстрьом зазначив, що протидія Росії та підтримка України - це "найважливіше завдання, яке перед собою поставила Швеція під час головування у Євросоюзі" та запевнив у підтримці на шляху до вступу нашої держави в ЄС. 

"Це питання безпеки і процвітання на нашому континенті. Ми підтримуватимемо Україну так довго, як це буде потрібно. 97% шведів підтримує Україну. Тому вас немає дивувати, що шведи підтримують вступ України до ЄС. Надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС стало історичним. Україна належить європейській родині. Продовження євроінтеграції - це ключ до встановлення безпеки і стабільності як в Україні, так і в Європі", - сказав Більстрьом. 

Шведський міністр додав, що Україні важливо провести необхідні реформи, щоби "цей поступ став твердим незворотнім". 

Також про підтримку шляху нашої держави до ЄС і проведення необхідних реформ наголосив заступник державного секретаря МЗС Фінляндії Кай Зауер, додавши, що "майбутнє України - у Європі".

Нагадаємо, глава МЗС Латвії нині заявив, що переговори про вступ України до ЄС мають розпочатися до кінця 2023 року. 

Днями країни Балтії закликали створити спецтрибунал проти керівництва Росії. А прем'єрка Естонії скептично поставилася до ідеї Заходу створити гібридний трибунал. На її думку, він дозволить Путіну уникнути відповідальності за злочин агресії.

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