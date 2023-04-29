З Путіним не можна говорити, він не дотримується жодного свого слова, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський виключає можливість мирних перемовин з російським лідером Владіміром Путіним.

Про це він заявив в інтерв’ю журналістам фінських, шведських, данських і норвезьких медіа.

Зеленський назвав його терористом, нагадавши, що до початку повномасштабної війни Київ намагався налагодити зв'язки з Москвою і знайти предметне рішення конфлікту. Натомість Російська Федерація лише затягувала час.

Як наслідок, зараз довіри до росіян та російського керівництва немає.

"З цією людиною, з Путіним сьогодні не можна говорити. Для нас, для всіх він терорист. Після того, як він сказав усьому світу, що він "не збирається захоплювати території, не буде ніколи повномасштабної війни", такого не може бути", — сказав глава держави.

Зеленський зауважив, що президент Росії не дотримується жодного свого слова, тож йому немає виправдань.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов закликає припинити постійно "саджати" Україну за стіл переговорів, а натомість - дати достатньо зброї.

Державний секретар США Ентоні Блінкен наразі не бачить підстав для переговорів щодо припинення вогню між Росією та Україною.