Skynex. Наступний технологічний рівень для ЗСУ
Skynex. Наступний технологічний рівень для ЗСУ
В Умані ракета влучила в житлову багатоповерхівку. Є загиблі та поранені (доповнено)
В Умані ракета влучила в житлову багатоповерхівку. Є загиблі та поранені (доповнено)
Як виглядає Чернігів через рік після початку великої війни
Як виглядає Чернігів через рік після початку великої війни
Вранці російська армія вчинила масовану атаку на Дніпропетровщину​
Вранці російська армія вчинила масовану атаку на Дніпропетровщину​
Український фанк: шпаринка свободи в радянській музиці
Український фанк: шпаринка свободи в радянській музиці
У Києві уламки російських ракет пошкодили дорогу і лінію електромереж (оновлено)
У Києві уламки російських ракет пошкодили дорогу і лінію електромереж (оновлено)
Україна готує екіпажі на байдарках для контрнаступу, - Bild
Україна готує екіпажі на байдарках для контрнаступу, - Bild
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Зеленський пропонує відправляти голів військкоматів на фронт, а на їх місце призначити поранених захисників
Зеленський пропонує відправляти голів військкоматів на фронт, а на їх місце призначити поранених захисників
ГоловнаСуспільствоВійна

З Путіним не можна говорити, він не дотримується жодного свого слова, - Зеленський

Довіри до російського керівництва немає.

З Путіним не можна говорити, він не дотримується жодного свого слова, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента УУкраїни

Президент України Володимир Зеленський виключає можливість мирних перемовин з російським лідером Владіміром Путіним.

Про це він заявив в інтерв’ю журналістам фінських, шведських, данських і норвезьких медіа.

Зеленський назвав його терористом, нагадавши, що до початку повномасштабної війни Київ намагався налагодити зв'язки з Москвою і знайти предметне рішення конфлікту. Натомість Російська Федерація лише затягувала час. 

Як наслідок, зараз довіри до росіян та російського керівництва немає. 

"З цією людиною, з Путіним сьогодні не можна говорити. Для нас, для всіх він терорист. Після того, як він сказав усьому світу, що він "не збирається захоплювати території, не буде ніколи повномасштабної війни", такого не може бути", — сказав глава держави.

Зеленський зауважив, що президент Росії не дотримується жодного свого слова, тож йому немає виправдань. 

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов закликає припинити постійно "саджати" Україну за стіл переговорів, а натомість - дати достатньо зброї.

Державний секретар США Ентоні Блінкен наразі не бачить підстав для переговорів щодо припинення вогню між Росією та Україною.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies