Данілов закликав припинити "саджати" Україну за стіл переговорів із Росією

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов закликає припинити постійно "саджати" Україну за стіл переговорів, а натомість - дати достатньо зброї.

Про це він написав у Фейсбуці.

"Коли мета російського агресора залишається незмінною - знищення України, - ініціативи мирного врегулювання, що звучать останнім часом, - це ніщо інше як проросійська миротворчість", - зазначив Данілов.

Він закликав союзників надати Україні озброєння, необхідне для боротьби з осійськими загарбниками.

"Не треба нас постійно садити за стіл переговорів, дайте нам достатньо зброї. Зброя - найкращий посередник і єдиний зрозумілий для Росії аргумент спілкування", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон звернувся до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може призвести до переговорів між Україною та РФ. Раніше Макрон заявляв, що бачить важливу роль Китаю і що завдяки його відносинам з Росією він може “повернути Москву до тями”.

Пекін досі не показував готовності чинити тиск на Москву, щоб вона вивела війська. А в лютому Китай опублікував “мирний план” з припинення війни в Україні, який прямо не закликає Росію залишити територію нашої країни.

Днями Ірак також запропонував стати посередником у переговорах із РФ.

Державний секретар США Ентоні Блінкен наразі не бачить підстав для переговорів щодо припинення вогню між Росією та Україною.

В Офісі президента України також заявляли, що переговори з РФ можливі тільки після повного виведення військ. Зокрема, в разі успішного контрнаступу Україна готова обговорювати деокупацію Криму.